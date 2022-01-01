أخبار الانتقالات | 70 مليون يورو لفلاهوفيتش وحارس بايرن الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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