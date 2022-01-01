أخبار الانتقالات | نيمار معروض للبيع وجدل في صفقة تشواميني

تضارب تشواميني
تضارب كبير في الأنباء حول مستقبل لاعب الوسط الشاب أوريليان تشواميني نجم موناكو الفرنسي.
تقارير إسبانية أكدت، أمس، الأربعاء، أن ريال مدريد يواجه مشكلة في سعر اللاعب الذي يصل إلى 80 مليون يورو وقد ينسحب من الصفقة.
ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن اقتراب صاحب الـ22 سنة من التوقيع للنادي الإسباني.
عودة إنزاجي
يستمر نادي أودينيزي الإيطالي في محاولاته للتعاقد مع مدرب جديد من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم القادم.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن فيليبو إنزاجي نجم ميلان السابق، يعتبر من أقرب المرشحين، ليعود مرة أخرى للتدريب بعد رحيله عن بريشيا في مارس الماضي.
سعر ديباي
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ممفيس ديباي مهاجم برشلونة يستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني في الصيف.
وأشارت إلى أن النادي يريد بيعه بحوالي 20 مليون يورو، لتوفير الأموال للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
رحيل نيمار
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن استعداد باريس سان جيرمان للتخلي عن المهاجم البرازيلي نيمار هذا الصيف.
وأوضحت أن اللاعب لا يفضل الرحيل، لكنه قد يغادر النادي في حالة وصول العرض المناسب.
هدف تين هاج
قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جدية للتعاقد مع يوريين تيمبر مدافع أياكس أمستردام.
ويأتي ذلك وفقًا لرغبة المدرب الجديد إريك تين هاج، الذي يستهدف كذلك المدافع الإسباني باو توريس مدافع فياريال.
ميزانية كونتي
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن ميزانية ضخمة من أجل دعم مدربه أنطونيو كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال النادي اللندني عن وصول المبلغ إلى 150 مليون جنيه استرليني، لمساعدة الإيطالي بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
تجديد النني
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني لمدة موسم واحد.
وكان عقد النني ينتهي مع المدفعجية في 30 يونيو القادم، وسط تكهنات حول الخطوة القادمة له، سواء بالرحيل أو البقاء.
ضربة لنيوكاسل
يستعد نادي أستون فيلا لتوجيه ضربة إلى نظيره نيوكاسل يونايتد، بخصوص التعاقد مع دييجو كارلوس مدافع إشبيلية.
وقال موقع "The Athletic" الإنجليزي إن ستيفن جيرارد يعتبر كارلوس من أهم العناصر التي يستهدفها لتدعيم فريقه للموسم القادم.
وفي حالة إتمام الصفقة، سيضيع بذلك اللاعب على نيوكاسل الذي حاول أكثر من مرة التعاقد معه.