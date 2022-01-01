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أخبار الانتقالات | مكافأة بنزيما ومصير رونالدو وشرط هالاند الجزائي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Getty Images

شرط وحيد يسمح لبرشلونة بتجديد عقد ديمبيلي!

2022-05-10T07:34:59.284Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب تأخر تجديد عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المتألق مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن السبب الأساسي خلف توقف تجديد عقد ديمبيلي في الوقت الحالي يعود للصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة.

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ريال مدريد يكافئ بنزيما .. عقد جديد وموسم إضافي لمساعدة مبابي!

2022-05-10T07:34:23.184Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى لتجديد عقد لاعبه كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة ليكافئه على ما قدمه هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد قام باستثناء خاص من أجل بنزيما في قواعد التجديد لمن هم فوق الـ 30 عامًا.

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حل مشكلة صلاح في بايرن ميونخ .. النادي الألماني يريد ماني!

2022-05-10T07:33:36.411Z

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من قبل نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن النادي البافاري يرى في ماني الشخص المناسب لدعم هجومه في الفترة المقبلة.

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رونالدو يخبر زملائه في مانشستر يونايتد بموقفه من تين هاج ويوضح مستقبله!

2022-05-10T07:33:06.674Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد من المدير الفني الجديد للنادي إريك تين هاج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو"، والتي أكدت أن رونالدو لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

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هالاند يتجاوز الفحص الطبي .. والكشف عن شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي

2022-05-10T07:32:30.450Z

كشفت تقارير صحفية عن نجاح النجم الدنماركي إرلينج هالاند في تجاوز الفحص الطبي الخاص بنادي مانشستر سيتي استعدادًا للانضمام لصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مصادر عديدة كان آخرها فابريتسيو رومانو، والذي ذكر أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.

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هل اقتربت الصفقة؟ مبابي في مدريد والخليفي يلحق به!

2022-05-10T07:30:31.323Z

كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي نشرت مقاطع فيديو تظهر وجوده في مدريد، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول مستقبله.

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دوره القيادي وأداء المباريات الأخيرة .. آرسنال يقتنع باستمرار النني

2022-05-10T07:29:45.772Z

قرر نادي آرسنال الإنجليزي الدخول في مفاوضات مع المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده مع النادي.

عقد النني مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيخرج لا محالة من ملعب "الإمارات".

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