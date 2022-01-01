أخبار الانتقالات | مكافأة بنزيما ومصير رونالدو وشرط هالاند الجزائي

قرر نادي آرسنال الإنجليزي الدخول في مفاوضات مع المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده مع النادي.

عقد النني مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيخرج لا محالة من ملعب "الإمارات".

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