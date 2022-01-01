أخبار الانتقالات | قلق ليفاندوفسكي وحقيقة عودة تالسيكا

لم تكن هناك أخبار أكثر إثارة للجدل طيلة الأسبوع الماضي من الأخبار التي جمعت كلًا من نادي خيتافي الإسباني ولاعب ريال مدريد الراحل رسميًا الويلزي جاريث بيل.

بدأ كل شيء حينما قال رئيس خيتافي أنخيل توريس إن بيل تم عرضه عليه من بعض ممثليه، الأمر الذي أسال كثيرًا من الحبر وتحدث عنه وكلاء اللاعب أنفسهم، وبالتحديد جوناثان بارنيت.

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