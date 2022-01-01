أخبار الانتقالات | قلق ليفاندوفسكي وحقيقة عودة تالسيكا

جاريث بيل يحسم مصيره ويحدد موقفه النهائي من اللعب لخيتافي
لم تكن هناك أخبار أكثر إثارة للجدل طيلة الأسبوع الماضي من الأخبار التي جمعت كلًا من نادي خيتافي الإسباني ولاعب ريال مدريد الراحل رسميًا الويلزي جاريث بيل.
بدأ كل شيء حينما قال رئيس خيتافي أنخيل توريس إن بيل تم عرضه عليه من بعض ممثليه، الأمر الذي أسال كثيرًا من الحبر وتحدث عنه وكلاء اللاعب أنفسهم، وبالتحديد جوناثان بارنيت.
وكيله يطالب برشلونة بتفسيرات.. ليفاندوفسكي أصبح خائفًا من إتمام الصفقة
يبدو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ متخوفًا حيال صفقة مرتقبة لبرشلونة، بعد الإعلان صراحة عن وجود مفاوضات بين الطرفين.
لكن تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مؤخرًا دفعت وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، إلى طلب تفسير واضح من لابورتا حول مدى حقيقة تصريحات المسؤول الإسباني.
برناردو سيلفا: إغراء برشلونة؟ سنرى بعد نهاية الموسم
رد نجم البرتغال ومانشستر سيتي برناردو سيلفا على الأنباء التي ربطته بوجود اهتمام من قبل برشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفي.
وخرجت تقارير في الأيام الماضية تشير إلى وجود اهتمام من البلوجرانا بضم البرتغالي، وهي ليست المرة الأولى التي يبدي فيها برشلونة اهتمامه بسيلفا، إذ سبق قبل سنتين أن خرجت تقارير مشابهة.
تاليسكا يكشف حقيقة عودته إلى البرازيل وموقفه من النصر
كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب فريق نادي النصر، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، عن اقترابه من العودة مجددًا إلى الدوري البرازيلي بداية من الموسم القادم.
وأخيراً .. برشلونة يجدد عقد روبرتو
أعلن برشلونة رسمياً عن تمديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو عقب أسابيع من التكهنات بخصوص مصيره مع الفريق الكتالوني.
عقد روبرتو مع البلوجرانا الماضي كان يفترض أنه سينتهي بحلول نهاية يونيو الجاري.
انتهى الأمر يا برشلونة.. فرينكي دي يونج قال "نعم"!
بعد أسابيع من الشد والجذب، يبدو أن برشلونة على وشك النجاح في إبرام تعاقد ضخم في الميركاتو، هذه المرة ليس بجلب لاعب كبير، وإنما بترك لاعب بحجم دي يونج يرحل إلى مانشستر يونايتد.
صحيفة "سبورت" المقربة إلى النادي الكتالوني، أفادت بأن الهولندي قال "نعم" لعرض مانشستر يونايتد ويستعد لأخذ الخطوة باللعب مرة أخرى تحت يد مدربه السابق في أياكس، إريك تين هاج.
سيتي يراقب نوري
أفادت "أتلتيك" بوجود اهتمام من مانشستر سيتي بنجم وولفرهامتون ريان أيت نوري.
واستبعد التقرير تحرك سيتي لضم اللاعب هذا الصيف في ظل تمسك وولفز بالظهير الأيسر.
استحالة انضمام جيسوس إلى ريال
كشفت "ماركا" عن وجود عقبة تجعل فكرة انضمام جابريل جيسوس إلى ريال مدريد مستحيلة.
ولا يملك ريال حالياً أي مقاعد فارغة فيما يخص اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما لا يملك البرازيلي جواز سفر أوروبي، مما يجعل انتقاله إلى ريال مستبعداً.
خاص | مفاوضات بين أنتوني ويونايتد
علم "جول" أن وكلاء البرازيلي أنتوني، جناح أياكس، متواجدون في أوروبا من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد.
ويحاول يونايتد إتمام الجمع بين مدربه الجديد إريك تين هاج ولاعبه السابق في أياكس، ولكن سيتعين عليه دفع قرابة 60 مليون يورو.
ليفربول يتخلص من مدافعيه
قال "ليفربول إيكو" إن ليفربول يريد التخلص من الثنائي الدفاعي نات فيليبس ونيكو ويليامز هذا الصيف.
ويطلب الريدز قرابة 20 مليون يورو مقابل كل لاعب، وارتبط فيليبس بالاستمرار مع بورنموث بعد أن قاد الفريق بنجاح للترقي للدوري الممتاز.
إنتر مهتم بميلينكوفيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر مهتم بخدمات نيكولا ميلينكوفيتش، قائد فيورنتينا، من أجل تعزيز دفاعه.
ويأتي الحديث عن المدافع الصربي عقب خروج تقارير تربط باريس سان جيرمان بنجم إنتر ميلان شكرينيار.
صراع بين سيتي وريال على جيمس
أوضحت "ديلي ميل" أن تشيلسي حتى الآن لم يقدم عرضاً للظهير الأيمن ريس جيمس من أجل تمديد عقده مع الفريق.
عقد اللاعب يتبقى به بعد ثلاث سنوات ولكن راتبه الأسبوعي في حدود 70 ألفاً، مما فتح الباب للحديث عن تجديده براتب أعلى.
وقال التقرير إن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتحرك الثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي لضم اللاعب.
بيرلو يدرب فاتح كاراجومروك التركي
أكدت عدة وسائل إعلام إيطالية وتركية توصل أندريا بيرلو لاتفاق مع فاتح كاراجومروك التركي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.
وسيمضي مدرب يوفنتوس الأسبق عقداً لعامين مع فريقه الجديد سيمتد حتى 2024 بحسب "نيكولا شيرا".