أخبار الانتقالات | مصير بيل، وإصرار برشلونة!

أثار تيدي شيرنجهام أسطورة نادي وست هام الجدل عندما تحدث عن القيمة الخاصة بديكلان رايس المطلوب في عدة أندية بالوقت الحالي على رأسها مانشستر يونايتد.

شيرنجهام قال: "بما أن أفضل المهاجمين في العالم تصل أسعارهم إلى 200 مليون، يجب أن يكون سعر رايس من 150 إلى 160".