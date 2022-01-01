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أخبار الانتقالات | مصير بيل، وإصرار برشلونة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Gareth-Bale
(C)Getty Images

مانشستر سيتي مهتم بنجم وسط برشلونة

2022-02-15T07:39:33.398Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب نيكو جونزاليس من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، وبالرغم من تشديد تشافي وماتيو أليماني على صعوبة التفريط في أحد نجوم لاماسيا.

آرسنال يقترب من التفوق على يونايتد في صفقة نكونو

2022-02-15T07:38:40.492Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال أصبح قريبًا من التوقيع مع اللاعب كريستوفر نكونو من صفوف لايبزيج الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أوضحت أن العقد قد يكون لمدة ثلاث سنوات.

أسطورة وست هام: رايس يستحق 160 مليونًا

2022-02-15T07:38:27.742Z

أثار تيدي شيرنجهام أسطورة نادي وست هام الجدل عندما تحدث عن القيمة الخاصة بديكلان رايس المطلوب في عدة أندية بالوقت الحالي على رأسها مانشستر يونايتد.

شيرنجهام قال: "بما أن أفضل المهاجمين في العالم تصل أسعارهم إلى 200 مليون، يجب أن يكون سعر رايس من 150 إلى 160".

بيل يغادر ريال مدريد في يونيو!

2022-02-15T07:38:06.700Z

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات أن الويلزي جاريث بيل سيغادر ريال مدريد في الصيف المقبل.

رومانو اعتمد على مصادره وتصريحات كارلو أنشيلوتي الأخيرة التي قال فيه: "بيل يريد أن ينهي مسيرته بالشكل الذي يستحقه".

ثنائي الدوري الإنجليزي يريدان ميلنر

2022-02-15T07:37:47.166Z

كشفت تقارير صحفية أن جيمس ميلنر نجم وسط ملعب ليفربول لا يزال مطلوبًا في عدة أندية في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى ناديه الأصلي.

ويسعى كريستال بالاس في الأساس بالإضافة إلى واتفورد للحصول على خدماته، بالرغم من انتشار أنباء عن عرض ليفربول التجديد عليه لمدة عام.

برشلونة مصر على ضم وسط إنتر!

2022-02-15T07:37:24.639Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على ضم اللاعب ستيفان دي فراي من صفوف إنتر الإيطالي.

يأتي هذا في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وكونه سيكون متاحًا بشكل مجاني في سوق الانتقالات لو لم يجدد.