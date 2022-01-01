أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي في بايرن وتين هاج يحسم مصير رونالدو

أكد لويس سواريز لاعب برشلونة السابق أنه تلقى عدة عروض من الدوري الأمريكي ليرتدي قميص أحد الأندية هناك، لكن اللاعب يسعى للتواجد في فريق يسمح له بلعب كأس العالم في الشتاء القادم بقطر.