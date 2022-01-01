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أخبار الانتقالات | مبابي يطرد مودريتش ومستقبل هالاند يُحدد قريبًا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Modric Mbappe
Getty

ريال مدريد يحدد سعر دياز

2022-04-12T13:28:36.023Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحديد ريال مدريد لسعر اللاعب براهيم دياز حال أراد ميلان الحصول على خدماته بشكل نهائي.

النادي الملكي لن يقبل الحصول على أقل من 22 مليون يورو بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

برشلونة مُصر على جواو فيليكس

2022-04-12T13:28:21.976Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على عملية شراء البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي قد يتحرك من أجل ضمه من جديد في الصيف.

دورتموند ينتظر قرار هالاند وأسبوعان يحسمان مستقبله

2022-04-12T13:11:52.726Z

ينتظر نادي بوروسيا دورتموند الألماني قرار لاعبه النرويجي إرلينج هالاند سواء بالاستمرار خلال الموسم المقبل، أو الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

إدارة دورتموند، بقيادة الرئيس هانز يواخيم فاتسكه والمدير الرياضي مايكل زورك، ترغب في أن يقرر هالاند الاستمرار.

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بسبب راتب مبابي .. بقاء مودريتش مع ريال مدريد في مهب الرياح

2022-04-12T13:11:10.791Z

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد بحلول الصيف القادم دون أن يجدد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيان لوكا دي مارزيو، صحفي الانتقالات الموثوق، والذي أكد أن النادي لم يتفق مع مودريتش حتى الآن على التجديد.

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اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة وهمي .. وبايرن يتشبث بالأمل

2022-04-12T13:10:25.611Z

كشفت تقارير صحفية بولندية اليوم عن وجود اتفاق بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي بشأن انضمام الأخير لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TVP" البولندية، والتي أكدت أن مقابلة عبر الإنترنت بينه وبين مديري برشلونة حسمت كل التفاصيل، وقالت أنه أخبر بايرن ميونخ أنه لن يجدد عقده.

لكن بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول و"سبوكس"، فكل تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتفق اللاعب مع برشلونة على أي شيء.

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عودة بيانيتش المزعومة إلى برشلونة تؤدي لأزمة في بشكتاش!

2022-04-12T13:09:46.205Z

تسبب جيهون كازانجي المدير العام والرياضي لنادي بشكتاش التركي في أزمة كبرى بسبب تصريحاته حول البوسني ميراليم بيانيتش المعار لفريقه من برشلونة الإسباني.

المدير الرياضي لنادي بشكتاش أكد في تصريحات صحفية عن عدم وجود أي نية لاستمرار بيانيتش في ناديه بعد نهاية الموسم الحالي.

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