أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع على ديبالا ونونيز وبايرن يطلب يوفيتش

قالت "لاجازيتا" إن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع باولو ديبالا بسبب انتهاء عقده وعدم الاستمرار مع يوفنتوس.

ليست المرة الأولى التي يرتبط بها الأرجنتيني مع يونايتد، إذ سبق وتفاوض معه وتوتنهام قبل عامين ولكن لم تنجح المفاوضات مع الثنائي الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن رغم محاولات مانشستر، ولكن إنتر يبقى هو أقرب الأندية للتعاقد مع الأرجنتيني وهناك اتصالات متقدمة بالفعل من النيراتزوري مع وكيله.