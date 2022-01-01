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أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع على ديبالا ونونيز وبايرن يطلب يوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Nunez
Getty

اهتمام بوورد بروس

2022-04-29T09:30:47.644Z

أفادت "ديلي ميل" بوجود اهتمام من الثنائي نيوكاسل وتوتنهام بالتعاقد مع قائد ساوثامبتون جيمس وورد بروس.

وأردف التقرير أن القديسين يعارضون فكرة التخلي عن أخصائي الركلات الحرة، وسيرفضون العروض المقدمة له الصيف المقبل.

تشيلسي يدخل سباق توريس

2022-04-29T09:29:17.772Z

أوضح "لا رازون" أن تشيلسي انضم لثنائي مانشستر في محاولة التعاقد مع قلب دفاع فياريال باو توريس.

الأنباء تأتي بعد التأكيدات بخصوص توصل مدافع البلوز أنطونيو روديجر لاتفاق مع ريال مدريد وعدم مد عقده مع تشيلسي.

بوتشيتينو يناقش مصير مبابي

2022-04-29T09:25:56.255Z

تصريحات مدرب بي إس جي عن هدف ريال مدريد كاملة هنا.

بايرن يستهدف يوفيتش

2022-04-29T09:25:22.052Z

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عرض سعودي لضم محمد شريف

2022-04-29T09:24:26.780Z

التفاصيل هنا

النصر يدرس ضم خاميس

2022-04-29T09:23:49.505Z

التفاصيل هنا

يونايتد يقدم عرضاً لنونيز

2022-04-29T09:22:18.293Z

كشف الصحفي بيدرو ألميدا عن وجود عرض بالفعل من مانشستر يونايتد لضم مهاجم بنفيكا المطلوب بقوة داروين نونيز.

وقال الصحفي إن يونايتد تقدم بعرض قيمته في حدود 70 مليون يورو لضم لاعب الأوروجواي المطلوب من عدة أندية في أوروبا بعد تألقه الكبير مؤخراً.

مانشستر يصارع على ديبالا

2022-04-29T09:20:33.229Z

قالت "لاجازيتا" إن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع باولو ديبالا بسبب انتهاء عقده وعدم الاستمرار مع يوفنتوس.

ليست المرة الأولى التي يرتبط بها الأرجنتيني مع يونايتد، إذ سبق وتفاوض معه وتوتنهام قبل عامين ولكن لم تنجح المفاوضات مع الثنائي الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن رغم محاولات مانشستر، ولكن إنتر يبقى هو أقرب الأندية للتعاقد مع الأرجنتيني وهناك اتصالات متقدمة بالفعل من النيراتزوري مع وكيله.