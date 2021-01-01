أخبار الانتقالات | أحلام بوجبا ومفاوضات متقدمة لنوير

ألمح مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، إلى رحيل اللاعب الفرنسي عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بوجبا عقده ينتهي مع مانشستر في يونيو 2022، ولا توجد أي مؤشرات حالية حول توقيعه على عقد جديد، وسط اهتمام من ريال مدريد.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية:"ديسمبر هو شهر الأحلام ولا أستطيع التوقف عن التمتع بأحلامي، لكن من الأفضل عدم الحديث عن بول الآن".

وأضاف:"إذا كان بعض لاعبي مانشستر يونايتد السابقين لا يتحدثون عني وعن بول، فلن يعملوا بعد الآن، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن عقد بوجبا، دعونا نرى ما سيحدث".