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أخبار الانتقالات | مانشستر يتخلص من ماجواير وبرشلونة مهتم بمحرز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Riyad Mahrez Man City 2022
Getty

إيسكو يقترب من بيتيس

2022-04-25T09:34:01.447Z

أفادت "ماركا" بوجود نشاط من قبل ريال بيتيس من أجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد إيسكو الصيف المقبل.

وينتهي عقد الدولي الإسباني بحلول نهاية الموسم، ولا توجد نية بحسب التقرير لتمديده.

كلوب يؤكد رحيل أوريجي

2022-04-25T09:32:32.995Z

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن ديفوك أوريجي سيرحل عن صفوف فريقه هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

وربطت التقارير البلجيكي بالانضمام لصفوف ميلان، وقال "فابريزيو رومانو" إن المفاوضات بمراحل متقدمة.

مانشستر منفتح على بيع ماجواير

2022-04-25T09:31:02.977Z

أوضحت "ميرور" أن مانشستر أصبح لا يمانع بيع هاري ماجواير إذا وصلت عروض للدولي الإنجليزي الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن النادي يعي أنه سيتعين عليه قبول فكرة الخسارة للتخلص من المدافع في ظل تراجع مستواه الفترة الماضية.

بوتمان يتم انتقاله إلى ميلان

2022-04-25T09:29:43.708Z

أكد "نيكولا شيرا" أن مدافع ليل سفن بوتمان قد أتم انتقاله لصفوف ميلان وسيتم الإعلان عنه رسمياً في الصيف المقبل.

وستكلف الصفقة الروسونيري مبلغاً في حدود 27 مليون يورو من أجل ضم الهولندي من صفوف الفريق الفرنسي.

تلميح لمستقبله؟ سيبايوس حاضراً في نهائي كأس الملك

2022-04-25T09:29:03.686Z

التفاصيل هنا

برشلونة مهتم بضم محرز

2022-04-25T09:27:33.822Z

قال موقع "فيكاخيس" إن برشلونة على رأس قائمة من الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

وتضم القائمة بحسب التقرير النادي الكتالوني ومعه يوفنتوس وأيضاً باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع المتخصص في الانتقالات أن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن مجموعة من لاعبيه، ومنهم محرز، لإفساح المجال لضم إرلينج هالاند.