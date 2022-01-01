أخبار الانتقالات | مانشستر يتخلص من ماجواير وبرشلونة مهتم بمحرز

إيسكو يقترب من بيتيس
أفادت "ماركا" بوجود نشاط من قبل ريال بيتيس من أجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد إيسكو الصيف المقبل.
وينتهي عقد الدولي الإسباني بحلول نهاية الموسم، ولا توجد نية بحسب التقرير لتمديده.
كلوب يؤكد رحيل أوريجي
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن ديفوك أوريجي سيرحل عن صفوف فريقه هذا الصيف بعد انتهاء عقده.
وربطت التقارير البلجيكي بالانضمام لصفوف ميلان، وقال "فابريزيو رومانو" إن المفاوضات بمراحل متقدمة.
مانشستر منفتح على بيع ماجواير
أوضحت "ميرور" أن مانشستر أصبح لا يمانع بيع هاري ماجواير إذا وصلت عروض للدولي الإنجليزي الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير أن النادي يعي أنه سيتعين عليه قبول فكرة الخسارة للتخلص من المدافع في ظل تراجع مستواه الفترة الماضية.
بوتمان يتم انتقاله إلى ميلان
أكد "نيكولا شيرا" أن مدافع ليل سفن بوتمان قد أتم انتقاله لصفوف ميلان وسيتم الإعلان عنه رسمياً في الصيف المقبل.
وستكلف الصفقة الروسونيري مبلغاً في حدود 27 مليون يورو من أجل ضم الهولندي من صفوف الفريق الفرنسي.
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برشلونة مهتم بضم محرز
قال موقع "فيكاخيس" إن برشلونة على رأس قائمة من الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز.
وتضم القائمة بحسب التقرير النادي الكتالوني ومعه يوفنتوس وأيضاً باريس سان جيرمان.
وأوضح الموقع المتخصص في الانتقالات أن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن مجموعة من لاعبيه، ومنهم محرز، لإفساح المجال لضم إرلينج هالاند.