أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يقترب من هالاند وبرشلونة يغزو تشيلسي

ذكرت "صن" أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، قد يلجأ لضم ستيف كوك من بورنموث لدعم دفاعه إذا لم يضم أهدافه الأخرى.

وعمل الثنائي معاً في بورنموث، ولكن يفضل هاو بحسب التقرير ضم جيمس تاركوفسكي من بيرنلي، أو بن مي من برايتون.