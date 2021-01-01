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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يقترب من هالاند وبرشلونة يغزو تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Erling Haaland Borussia Dortmund 2021-22
Getty Images

صفقة دفاعية لنيوكاسل

2021-12-12T09:22:20.377Z

ذكرت "صن" أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، قد يلجأ لضم ستيف كوك من بورنموث لدعم دفاعه إذا لم يضم أهدافه الأخرى.

وعمل الثنائي معاً في بورنموث، ولكن يفضل هاو بحسب التقرير ضم جيمس تاركوفسكي من بيرنلي، أو بن مي من برايتون.

واندا تجتمع مع أنييلي

2021-12-12T09:13:42.347Z

ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن اجتماعاً جمع بين رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي ووكيلة وزوجة لاعب بي إس جي ماورو إيكاردي واندا نارا.

وخرج إيكاردي من الحسابات الأساسية لباريس بعد مشاكله الشخصية الأخيرة، وقالت "ليكيب" إن الفريق يحاول التخلص منه في يناير.

كورينثيانز يدخل سباق كافاني

2021-12-12T09:13:40.866Z

أوضحت "جلوبو" أن كورينثيانز البرازيلي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني.

وتم ربط مهاجم الأوروجواي المخضرم بالانضمام ليوفنتوس وبرشلونة في يناير المقبل بظل تراجع دوره مع فريقه.

برشلونة يغزو تشيلسي

2021-12-12T09:13:40.239Z

أفادت "موندو" بأن برشلونة يتابع عن كثب الأوضاع في صفوف تشيلسي، وأبدى اهتماماً بضم مجموعة من لاعبيه.

وتضم القائمة حكيم زياش وسيزار أزبيليكويتا وكريستيان بوليسيتش، بالإضافة لقلبي الدفاع أندرياس كريستينسين وأنطونيو روديجر بسبب انتهاء العقود بنهاية الموسم، وإن كان يعلم صعوبة انضمام المدافعين في ظل اقتراب الأول من التجديد، والتنافس بين عدة أندية على الثاني.

برشلونة يفكر في سانشيز

2021-12-12T09:13:39.421Z

قالت "كورييري ديلا سيرا" إن أحدث أفكار برشلونة لدعم خط هجومه هي إعادة أليكسيس سانشيز لصفوفه.

ولا يشارك اللاعب بصفة أساسية مع إنتر، وعقده ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري. المزيد من التفاصيل هنا.

سيتي مستعد لتلبية مطالب هالاند

2021-12-12T09:13:37.633Z

ذكرت "صن" أن مانشستر سيتي مستعد لتلبية طلبات مينو رايولا، وكيل إرلينج هالاند، لضم النرويجي الصيف القادم.

وذكرت تقارير أن رايولا يطلب راتباً يقارب 50 مليوناً للاعب، وعمولة تقترب من نفس المبلغ، بالإضافة لقيمة الصفقة مع بوروسيا دورتموند.