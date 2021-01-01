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أخبار الانتقالات | مارسيليا يتحرك لضم بلايلي وثورة برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Youcef Belaili Algeria

أتلتيكو لا يمانع رحيل جواو فيليكس

2021-12-18T08:54:22.762Z

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برشلونة يراقب راشفورد

2021-12-18T08:50:39.138Z

التفاصيل من هنا

ممفيس وفرينكي دي يونج مرشحان لمغادرة برشلونة

2021-12-18T08:50:37.414Z

تفاصيل وضعية ممفيس هنا، وتغير موقف دي يونج من هنا

النصر يتخلص من فونيس موري

2021-12-18T08:50:36.598Z

التفاصيل هنا

2021-12-18T08:50:35.757Z

مارسيليا يستهدف بلايلي

2021-12-18T08:50:32.975Z

ذكر موقع "le quotidien du sport" أن مارسيليا الفرنسي هو الأقرب لضم يوسف بلايلي.

وأضاف التقرير أن بابلو لونجوريا، رئيس النادي، مهتم بإتمام الصفقة، وسط اهتمام أيضاً من سان إتيان ومونبلييه بالنجم الجزائري.

وكانت تقارير أخرى ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف خيتافي والاتحاد السعودي.