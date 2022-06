أخبار الانتقالات | لوكاكو إلى إنتر .. وكوندي يفضل برشلونة على تشيلسي

يقترب نادي توتنهام من إعلان التعاقد مع لاعب الوسط إيف بيسوما حسبما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وتوصل توتنهام إلى اتفاق مع برايتون لدفع 29 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل الحصول على خدمات المالي الدولي.

Tottenham are set to complete Yves Bissouma deal, here we go! There will be final contacts with Brighton today on payment terms, then paperworks time. Medical already scheduled as expected. 🚨⚪️ #THFC



Agreement on €29m fee plus add-ons. Final details, then it will be signed. pic.twitter.com/qbgAU8ZGbv