أخبار الانتقالات | كونتي يطلب نجمه المفضل وكوستا يرفض النصر

أكد وكيل كريستيان إريكسن مع "سكاي" أن مستقبل اللاعب سيكون مضيئاً، وأنه لم يحسم بعد مستقبله.

وأضاف الوكيل أن اللاعب تلقى عدة عروض في الآونة الأخيرة عقب فسخ عقده مع إنتر، ولكن أوضح أنه سيستمر في أوروبا بالتأكيد ولكن ليس في إيطاليا.