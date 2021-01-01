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أخبار الانتقالات | كونتي يطلب نجمه المفضل وكوستا يرفض النصر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Antonio Conte Tottenham 2021-22
Getty Images

بعد حمد الله .. الاتحاد يواصل مطاردة نجوم النصر السابقين

2021-12-19T07:10:29.809Z

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دورتموند يوضح موقف هالاند من الرحيل الصيف القادم

2021-12-19T07:09:33.225Z

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خاص | بلايلي يوضح خطوته المقبلة

2021-12-19T07:08:53.956Z

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وكيل إريكسن يؤكد استمراره

2021-12-19T07:05:25.301Z

أكد وكيل كريستيان إريكسن مع "سكاي" أن مستقبل اللاعب سيكون مضيئاً، وأنه لم يحسم بعد مستقبله.

وأضاف الوكيل أن اللاعب تلقى عدة عروض في الآونة الأخيرة عقب فسخ عقده مع إنتر، ولكن أوضح أنه سيستمر في أوروبا بالتأكيد ولكن ليس في إيطاليا.

مدافع الهلال يطلب الرحيل

2021-12-19T07:05:24.314Z

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كوستا يرفض النصر

2021-12-19T07:05:23.286Z

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كونتي يطلب فيدال

2021-12-19T07:04:20.647Z

ذكرت "لا تيرسيرا" أن أرتورو فيدال ليس راضياً عن وضعه في إنتر كلاعب بديل وقد يرحل في يناير.

وأضاف التقرير أن فلامنجو وتوتنهام بقيادة أنطونيو كونتي هما أكبر المهتمين بضم اللاعب.