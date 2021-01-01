أخبار الانتقالات | كونتي يطلب نجمه المفضل وكوستا يرفض النصر

بعد حمد الله .. الاتحاد يواصل مطاردة نجوم النصر السابقين
2021-12-19T07:10:29.809Z
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دورتموند يوضح موقف هالاند من الرحيل الصيف القادم
2021-12-19T07:09:33.225Z
خاص | بلايلي يوضح خطوته المقبلة
2021-12-19T07:08:53.956Z
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وكيل إريكسن يؤكد استمراره
2021-12-19T07:05:25.301Z
أكد وكيل كريستيان إريكسن مع "سكاي" أن مستقبل اللاعب سيكون مضيئاً، وأنه لم يحسم بعد مستقبله.
وأضاف الوكيل أن اللاعب تلقى عدة عروض في الآونة الأخيرة عقب فسخ عقده مع إنتر، ولكن أوضح أنه سيستمر في أوروبا بالتأكيد ولكن ليس في إيطاليا.
مدافع الهلال يطلب الرحيل
2021-12-19T07:05:24.314Z
كوستا يرفض النصر
2021-12-19T07:05:23.286Z
كونتي يطلب فيدال
2021-12-19T07:04:20.647Z
ذكرت "لا تيرسيرا" أن أرتورو فيدال ليس راضياً عن وضعه في إنتر كلاعب بديل وقد يرحل في يناير.
وأضاف التقرير أن فلامنجو وتوتنهام بقيادة أنطونيو كونتي هما أكبر المهتمين بضم اللاعب.