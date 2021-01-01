أخبار الانتقالات | كلوب يكشف جديد صلاح وأزمة في برشلونة

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن قراره بالرحيل عن الفريق اتخذه أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال مبابي: "خلال اليورو سألت نفسي الكثير من الأسئلة، وتحدث مع والدي كثيرًا وعلمت وقتها أنني أريد الرحيل عن باريس".