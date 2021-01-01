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أخبار الانتقالات | كلوب يكشف جديد صلاح وأزمة في برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 7 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Salah Klopp GFX
Getty / Goal

بيتروس معلقًا على رحيل حمد الله: حزين لما يحدث بالنصر!

2021-12-07T06:51:39.388Z

علق البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط نادي النصر السعودي السابق، على رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق السابق، معربًا عن حزنه لما يحدث في العالمي خلال هذه الفترة.



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مبابي: عملت برغبتي في مغادرة باريس في ذلك الوقت!

2021-12-07T06:46:01.435Z

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن قراره بالرحيل عن الفريق اتخذه أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال مبابي: "خلال اليورو سألت نفسي الكثير من الأسئلة، وتحدث مع والدي كثيرًا وعلمت وقتها أنني أريد الرحيل عن باريس".



كلوب: التجديد لصلاح ليس كشرب الشاي وقت الظهيرة!

2021-12-07T06:46:01.344Z

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من أجل وضع خطة الصيف .. برشلونة يقدم العرض النهائي لديمبيلي!

2021-12-07T06:42:28.249Z

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إحباط جديد لتشافي .. جوهرة ألمانيا يرفض عرض برشلونة

2021-12-07T06:42:03.011Z

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