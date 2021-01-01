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أخبار الانتقالات | كافاني يحسم قراره وإشبيلية يكذب برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 17 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Cavani
Getty

إشبيلية يكذب صفقة سانشيز ودي يونج

2021-12-17T07:06:32.916Z

نقل موقع "إف سي إنتر نيوز" عن إشبيلية عدم علمه بوقوع أي صفقة تبادلية تخص لاعبه المُعار إلى برشلونة لوك دي يونج وأليكسيس سانشيز.

وكانت "سبورت" و"كورييري دي لا سيرا" أوضحا أن الصفقة قريبة وتنتظر فقط موافقة مدرب برشلونة تشافي.

رسمياً | حمد الله إلى الاتحاد

2021-12-17T07:06:31.740Z

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برشلونة يفاوض وكيل جناح يوفنتوس

2021-12-17T07:06:30.901Z

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رسمياً | رحيل مانولاس عن نابولي

2021-12-17T07:06:29.311Z

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كافاني يحسم مستقبله

2021-12-17T07:06:28.000Z

أوضحت "TYC" الأرجنتينية أن إدينسون كافاني اختار الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن نجم الأوروجواي يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة بميركاتو يناير.