أخبار الانتقالات | عودة لينجارد وصراع إيطالي على نجم صربيا

قال ماتيا كيزمان، وكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مع "توتو يوفي" إن الأخير سيكون فخوراً إذا انتقل للعب مع يوفنتوس، مع كامل الاحترام لناديه الحالي لاتسيو.

ويلعب الفريقان معاً مساء السبت لحساب الدوري الإيطالي، مما جعل توقيت التصريحات يشعل الأجواء بين جماهير الناديين.