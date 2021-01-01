أخبار الانتقالات | عودة لينجارد وصراع إيطالي على نجم صربيا

وكيل سافيتش يرحب بيوفنتوس
قال ماتيا كيزمان، وكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مع "توتو يوفي" إن الأخير سيكون فخوراً إذا انتقل للعب مع يوفنتوس، مع كامل الاحترام لناديه الحالي لاتسيو.
ويلعب الفريقان معاً مساء السبت لحساب الدوري الإيطالي، مما جعل توقيت التصريحات يشعل الأجواء بين جماهير الناديين.
سيميوني يرفض التعليق على عودة جودين
أوضح مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا موقفه من عودة دييجو جودين لفريقه، وقال إن التركيز حالياً منصب على اللقاء.
وكانت "موندو" كشفت أن المدافع يملك بنداً في عقده مع كالياري يسمح له بالرحيل مجاناً في يناير، وأنه يسعى للعودة لأتلتيكو.
مانشستر يُغري ديمبيلي
أوضحت "موندو" أن مانشستر يونايتد هو السبب وراء عدم تمديد عثمان ديمبيلي حتى الآن مع برشلونة.
وينتهي عقد اللاعب مع البلوجرانا الصيف المقبل، وقالت الصحيفة إن يونايتد يضغط عليه لرفض التمديد والانتقال لصفوفه.
لينجارد يغازل وست هام
نشر جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، عدة صور بقميص وست هام على صفحاته، وقام بالتعليق على منشورات النادي اللندني.
التحركات المذكورة قالت "ميرور" إنها من أجل التمهيد لعودة اللاعب من جديد لصفوف المطارق بعد اتخاذه قرار بعدم التمديد مع يونايتد.
وقد ينضم لينجارد في يناير حتى لوست هام ولا ينتظر انتهاء عقده الصيف المقبل بحسب التقارير.
صراع إيطالي على كوستيتش
أعلن الصربي فيليب كوستيتش تغيير وكيله للإيطالي أليساندرو لوتشي رسمياً مساء الجمعة.
تغيير الوكيل بحسب تقارير إيطالية يفتح الباب لانضمامه إلى لاتسيو الذي كان على وشك إتمام الصفقة معه الصيف الماضي، مع وجود اهتمام من إنتر وفيورنتينا أيضاً.