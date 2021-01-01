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أخبار الانتقالات | عملاق جديد في سباق فلاهوفيتش وتشيلسي خلف كييزا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Vlahovic Fiorentina Milan
Getty Images

تعقد مفاوضات أراوخو

2021-11-26T07:39:54.431Z

عكس ما قالت "سبورت" مؤخراً، قالت "ESPN" إن مفاوضات برشلونة مع مدافعه رونالد أراوخو تعقدت.

وأوضح التقرير أن السبب في ذلك هو دخول عدة أندية إنجليزية في المفاوضات ومحاولة ضم اللاعب.

نيوكاسل يفكر في زينتشينكو

2021-11-26T07:33:01.417Z

قالت "ديلي ميل" إن إدارة نيوكاسل تستهدف التعاقد مع أوليكساندر زينتشينكو من صفوف مانشستر سيتي.

المدافع الأوكراني لا يلعب بشكل أساسي في ظل تفضيل بيب جوارديولا جواو كانسيلو يسار الدفاع، مما قد يفتح الباب لرحيله بحسب التقرير.

تشيلسي مهتم بكييزا

2021-11-26T07:33:00.591Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن تشيلسي من أكبر المعجبين بنجم يوفنتوس وإيطاليا فيديريكو كييزا.

وأضاف التقرير أن البلوز على استعداد لدفع 112 مليون يورو من أجل ضم الجناح.

مانشستر يونايتد آخر المهتمين بفلاهوفيتش

2021-11-26T07:33:00.033Z

أوضحت "ديلي ميرور" أن مانشستر يونايتد أصبح آخر الأندية المهتمة بخدمات دوشان فلاهوفيتش.

مهاجم فيورنتينا الشاب يرفض تمديد عقده المنتهي في 2023، مما يفتح باب رحيله الصيف المقبل، وسط اهتمام من يوفنتوس، أتلتيكو، توتنهام، وآرسنال بحسب الصحف.

ليفربول يعيد اهتمامه بسار

2021-11-26T07:32:59.262Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ليفربول عاد من جديد للاهتمام بجناح واتفورد إسماعيلا سار.

وقد يتحرك الريدز لضم اللاعب في يناير بحسب التقرير لتعويض النقص في صفوفه بسبب أمم إفريقيا وسفر محمد صلاح وساديو ماني.

إنتر يتراجع عن موقفه بخصوص بيريشيتش

2021-11-26T07:32:57.739Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قد تراجع عن موقفه بخصوص تمديد عقد إيفان بيريشيتش.

تألق الكرواتي بالأسابيع الأخيرة جعل إنتر منفتحاً على فكرة تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.