أخبار الانتقالات | عرض رسمي لكيليني وبرشلونة ينافس آرسنال على نجم مانشستر سيتي

أصبح برشلونة واضحًا بشأن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون قادراً على تحقيق قفزة نوعية يحتاجها الفريق للمنافسة على الألقاب مرة أخرى اعتباراً من الموسم المقبل.

الهدف الأكبر للفريق الكتالوني هو روبرت ليفاندوفسكي (33 عاماً)، والذي أعطى بالفعل موافقته على اللعب في كامب نو ، والأمر متعلق حالياً على قدرة البارسا في التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، ليأتي الهدف الثاني وهو جول كوندي، مُدافع إشبيلية صاحب (23 عام).

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