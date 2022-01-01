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أخبار الانتقالات | عرض رسمي لكيليني وبرشلونة ينافس آرسنال على نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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chiellini juve
Getty Images

صفقة دفاعية لبرشلونة

2022-05-18T09:54:37.351Z

أصبح برشلونة واضحًا بشأن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون قادراً على تحقيق قفزة نوعية يحتاجها الفريق للمنافسة على الألقاب مرة أخرى اعتباراً من الموسم المقبل.

الهدف الأكبر للفريق الكتالوني هو روبرت ليفاندوفسكي (33 عاماً)، والذي أعطى بالفعل موافقته على اللعب في كامب نو ، والأمر متعلق حالياً على قدرة البارسا في التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، ليأتي الهدف الثاني وهو جول كوندي، مُدافع إشبيلية صاحب (23 عام).

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بقاء مبابي

2022-05-18T09:53:56.545Z

أفصح مسؤول فرنسي عن القرار المنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بشأن مستقبله، حيث تتزايد الأقاويل حول أحد ابرز اللاعبين الموجودين على الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم ينجح مسؤولوا النادي الباريسي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018.

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تشيلسي يعود لديمبيلي

2022-05-18T09:53:05.864Z

أكد موقع "90Min" أن تشيلسي أعاد اهتمامه بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في الصيف، مستغلًا تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وكان النادي الإنجليزي من كبار المرشحين لضم صاحب الـ25 سنة، لكن الصفقة تعطلت بسبب المشاكل المحيطة بملكية النادي، ومع استقرار الأمور الآن ترتفع حظوظ النادي اللندني في خطف الصفقة.

جوارديولا يريد مدافع برايتون

2022-05-18T09:50:58.013Z

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مارك كوكوريلا ظهير برايتون الأيسر.

ويأتي ذلك بسبب رغبة المدرب بيب جوارديولا في تدعيم هذا المركز، في صفقة قد تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه استرليني.

منافسة بين آرسنال وبرشلونة

2022-05-18T09:49:39.321Z

المحادثات مستمرة بين مانشستر سيتي والنجم الألماني إلكاي جوندوان من أجل التوقيع على عقد جديد، وسط احتمالية واضحة لرحيله.

وأوضح الصحفي الإيطالي" فابريتسيو رومانو" أن هناك اهتمام من آرسنال وبرشلونة بالحصول على خدماته بالإضافة لبعض الأندية الأخرى.

عرض أمريكي لكيليني

2022-05-18T09:46:52.727Z

قام نادي لوس أنجلوس الأمريكي بمحاولة رسمية من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم جيورجيو كيليني بعد رحيله عن يوفنتوس.

وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن النادي الأمريكي ينتظر حاليًا رد اللاعب، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر.

اهتمام بمدافع ليل

2022-05-18T09:44:14.958Z

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع سفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن ميلان كان هو الفريق الأقرب لضم صاحب الـ25 سنة، والذي يصل سعره إلى 25 مليون جنيه استرليني، لكن الشياطين الحمر دخلوا لإشعال السباق.

صفقة تبادلية لتشيلسي

2022-05-18T09:43:36.548Z

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو بالميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة "فوتبول لندن" إن البلوز سيحاولون إدخال لاعبهم لوفتس تشيك في صفقة تبادلية لإقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن النجم الصربي.