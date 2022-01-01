بايرن يرفض عرض برشلونة لضم ليفاندوفسكي
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نكونكو بديل صلاح في ليفربول
ناقش "Todofichajes" مستقبل كريستوفر نكونكو وأوضح بأن الفرنسي الشاب حدده ليفربول لخلافة محمد صلاح.
التقرير قال إن الريدز سيحاولون تجديد عقد صلاح حتى الرمق الأخير، ولكن في حال الفشل ورحيل المصري، سيتحرك ليفربول لضم نجم لايبزيج المتألق.
جنابري للبيع وريال مهتم
أفاد "توبياس ألتشافل" بأن سيرج جنابري قرر عدم التمديد مع بايرن ميونخ، مما سيدفع الأخير لمحاولة بيعه والاستفادة منه مادياً هذا الصيف.
عقد اللاعب ممتد حتى 2023، وبحسب الصحفي الألماني المقرب من بايرن، لاعب آرسنال السابق مطلوب في ريال مدريد.
صراع سيتي وتشيلسي على كوكوريلا
قالت "صن" إن تشيلسي الآن هو الآخر مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر لبرايتون مارك كوكوريلا.
اللاعب جذب انتباه مانشستر سيتي مؤخراً، وبحسب التقرير، يقدر ثمنه في حدود 55 مليون يورو.
إنتر يلتقي مع وكلاء لوكاكو
قال "إف سي إنتر نيوز" وعدة مصادر إن مسؤولي إنتر قد عقدوا اجتماعاً مع ممثلين من فريق عمل روميلو لوكاكو.
ويحاول البلجيكي بحسب عدة مصادر العودة لإنتر، ولكن الأمور الاقتصادية تصعب الصفقة بشكل كبير، ويجب على اللاعب تخفيض راتبه.
ألفيش سيستمر مع برشلونة
أكد "UOL" أن برشلونة حسم مصير داني ألفيش وقرر تمديد عقد المخضرم البرازيلي.
ولم يوضح التقرير مدة العقد الجديد، ولكن كررت حديث عدة تقارير سابقة حول رغبة البرازيلي في البقاء للعب كأس العالم المقبل.
آرسنال يضغط من أجل هيكي
أوضح "فوتبول لندن" أن آرسنال يضغط من أجل التعاقد مع آرون هيكي، الظهير الأيسر لبولونيا، خلال هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن المدفعجية يملكون منافسة من الجار وست هام، ولكن آرسنال قدم عرضاً أفضل للفريق الإيطالي.
مالديني: 3 صفقات لميلان لدعم الفريق
احتفى باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، بإنجاز تحقيق الدوري الإيطالي في حواره مع "لاجازيتا"، واستعرض خطط الفريق للموسم المقبل.
وأكد مالديني أن إدارة النادي تخطط لثلاث صفقات من العيار الثقيل لدعم الفريق والاستمرار في المنافسة الموسم المقبل.