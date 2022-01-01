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أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في نيوكاسل وأزمة توريس مع برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 8 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ferran Torres, Joan Laporta, Barcelona 2021-22
Getty

فيورنتينا مهتم بضم إيسكو

2022-01-08T07:17:03.123Z

اقرأ هنا

رحيل كوتينيو ليس كافياً لقيد توريس

2022-01-08T07:13:04.968Z

التفاصيل كاملة من هنا

رونالدو يهدد مانشستر بالرحيل

2022-01-08T07:13:03.949Z

التفاصيل هنا

رئيس إنتر يتدخل للتجديد مع بروزوفيتش

2022-01-08T07:13:01.445Z

أكدت "لاجازيتا" أن وصول ستيفن زهانج، رئيس إنتر، من الصين لميلانو سيحسم مفاوضات تمديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.

وحتى الآن لم تكلل المفاوضات بين الطرفين بالنجاح في ظل تمسك الكرواتي بطلباته المادية.

رئيس الاتحاد يعلن رحيل المالكي

2022-01-08T07:13:00.619Z

التفاصيل هنا

نيوكاسل يقترب من بوتمان

2022-01-08T07:11:52.673Z

أكدت عدة مصادر في إنجلترا اقتراب نيوكاسل من ضم سفن بوتمان من صفوف ليل خلال ميركاتو يناير.

اللاعب الهولندي يضغط على ناديه للرحيل بحسب التقارير عقب أن رفض ليل عرضاً مقابل قرابة 30 مليون يورو من نيوكاسل.