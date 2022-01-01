أخبار الانتقالات | صفقة جديدة في نيوكاسل وأزمة توريس مع برشلونة

فيورنتينا مهتم بضم إيسكو
2022-01-08T07:17:03.123Z
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رحيل كوتينيو ليس كافياً لقيد توريس
2022-01-08T07:13:04.968Z
التفاصيل كاملة من هنا
رونالدو يهدد مانشستر بالرحيل
2022-01-08T07:13:03.949Z
التفاصيل هنا
رئيس إنتر يتدخل للتجديد مع بروزوفيتش
2022-01-08T07:13:01.445Z
أكدت "لاجازيتا" أن وصول ستيفن زهانج، رئيس إنتر، من الصين لميلانو سيحسم مفاوضات تمديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.
وحتى الآن لم تكلل المفاوضات بين الطرفين بالنجاح في ظل تمسك الكرواتي بطلباته المادية.
رئيس الاتحاد يعلن رحيل المالكي
2022-01-08T07:13:00.619Z
التفاصيل هنا
نيوكاسل يقترب من بوتمان
2022-01-08T07:11:52.673Z
أكدت عدة مصادر في إنجلترا اقتراب نيوكاسل من ضم سفن بوتمان من صفوف ليل خلال ميركاتو يناير.
اللاعب الهولندي يضغط على ناديه للرحيل بحسب التقارير عقب أن رفض ليل عرضاً مقابل قرابة 30 مليون يورو من نيوكاسل.