أخبار الانتقالات | صراع نونيز يشتعل وعرض بيكهام لراموس

سابيتزر يغادر بايرن
أوضحت "بيلد" وعدة مصادر ألمانية أن مارسيل سابيتزر سيغادر بايرن ميونخ على الأرجح بنهاية الموسم.
وقال التقرير إن بايرن سيوافق على رحيل النمساوي في حال وصول عروض تقارب 15-20 مليون يورو.
يونايتد يصارع سيتي على نجم ريفر
ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد هو آخر المهتمين بالتعاقد مع نجم ريفر بليت الشاب إنزو فيرنانديز.
اللاعب ارتبط بقوة بمانشستر سيتي في الأيام الماضية، بالإضافة لعدة أندية في القارة العجوز.
دامبروزيو يجدد مع إنتر
قال "نيكولا شيرا" الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات إن إنتر سيجدد عقد مدافعه دانيلو دامبروزيو.
المدافع الإيطالي عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم، ولكن بحسب شيرا، سيمدده إنتر لعام إضافي.
خلفية دايش في بيرنلي
أوضحت "صن" أن بيرنلي يستهدف التعاقد مع سام ألاردايس لتعويض إقالة شون دايش.
بيرنلي فجر مفاجأة بإقالة دايش من منصبه بعد قرابة 10 أعوام في قيادة الفريق الذي يصارع الهبوط حالياً بالبريمييرليج.
نيوكاسل يشعل سباق نونيز
ذكر "فوت ميركاتو" أن نيوكاسل تقدم بعرض أولى للتعاقد مع داروين نونيز من صفوف بنفيكا مقابل 60 مليون يورو.
وبحسب التقارير، يطلب بنفيكا على الأقل 70 مليوناً من أجل التفريط في قلب هجومه المطلوب في عدة أندية كبرى.
بيكهام يفاوض راموس
ذكر "إكريم كونور" الصحفي التركي المختص في الانتقالات أن إنتر ميامي عرض على سيرخيو راموس عقداً لضمه الصيف المقبل.
النادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يعرض عقداً بعامين على المدافع الإسباني لبي إس جي بحسب التقرير.