أخبار الانتقالات | صراع نونيز يشتعل وعرض بيكهام لراموس

ذكر "فوت ميركاتو" أن نيوكاسل تقدم بعرض أولى للتعاقد مع داروين نونيز من صفوف بنفيكا مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب التقارير، يطلب بنفيكا على الأقل 70 مليوناً من أجل التفريط في قلب هجومه المطلوب في عدة أندية كبرى.