أخبار الانتقالات | صراع كييزا وتحركات برشلونة الرسمية لضم توريس

أوضحت "أولي" أن إنتر أرسل داريو باشين، مساعد مديره الرياضي، من أجل مراقبة جوليان ألفاريز، موهبة ريفر بليت.

ويحظى ألفاريز باهتمام من عديد الأندية بأوروبا، ولكن التقرير ذكر أن إنتر يريد حسم سباق ضمه مبكراً.