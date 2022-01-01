أخبار الانتقالات | صراع بين تشيلسي وريال مدريد على مدافع يوفنتوس، وحسم مصير كوتينيو!

كوتينيو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي
علم "جول" اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.
ويعتبر فريق أستون فيلا الأقرب للتعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، في إطار سعي البلوجرانا للتخلص من الرواتب المرتفعة لتسجيل فيران توريس.
رومانيولي لم يحسم بعد مصيره مع ميلان
ذكرت "كالتشيو ميركاتو" أنّ رومانيولي لم يحدد موقفه بعد من الاستمرار مع ميلان أم الرحيل بنهاية عقده.
وأوضحت أنّ اللاعب قد يغادر بالمجان بانتهاء الموسم الجاري حال تلقى عروضًا مناسبة.
صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان
بحسب "لو باريسيان" فإنّ يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن مويس كين.
وأوضحت الصحيفة أنّ مستقبل إيكاردي في باريس صار غامضًا واللاعب يفضل العودة إلى إيطاليا.
أوباميانج لن يلعب مجددًا مع آرسنال
كشفت شبكة "سكاي" البريطانية أنّ آرسانال مستعد لبيع بيير أوباميانج في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت أنّ اللاعب معروض للبيع ولن يشارك مع الجانرز بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا.
صراع بين تشيلسي وريال مدريد على مدافع يوفنتوس
علم "جول" باهتمام تشيلسي وريال مدريد بالتعاقد مع ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس المعار إلى صفوف أتالانتا.
ويمتلك أتالانتا أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو لكن الملكي والبلوز يحاولان إقناع البيانكونيري بالحصول على المدافع.