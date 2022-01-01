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أخبار الانتقالات | صراع بين تشيلسي وريال مدريد على مدافع يوفنتوس، وحسم مصير كوتينيو!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 5 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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coutinho
(C)Getty Images

كوتينيو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

2022-01-05T16:43:58.310Z

علم "جول" اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

ويعتبر فريق أستون فيلا الأقرب للتعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، في إطار سعي البلوجرانا للتخلص من الرواتب المرتفعة لتسجيل فيران توريس.

رومانيولي لم يحسم بعد مصيره مع ميلان

2022-01-05T16:41:58.587Z

ذكرت "كالتشيو ميركاتو" أنّ رومانيولي لم يحدد موقفه بعد من الاستمرار مع ميلان أم الرحيل بنهاية عقده.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يغادر بالمجان بانتهاء الموسم الجاري حال تلقى عروضًا مناسبة.

Romagnoli Milan
Getty

صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

2022-01-05T16:39:33.371Z

بحسب "لو باريسيان" فإنّ يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن مويس كين.

وأوضحت الصحيفة أنّ مستقبل إيكاردي في باريس صار غامضًا واللاعب يفضل العودة إلى إيطاليا.

Icardi PSG
Getty Images

أوباميانج لن يلعب مجددًا مع آرسنال

2022-01-05T16:38:17.529Z

كشفت شبكة "سكاي" البريطانية أنّ آرسانال مستعد لبيع بيير أوباميانج في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت أنّ اللاعب معروض للبيع ولن يشارك مع الجانرز بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا.

صراع بين تشيلسي وريال مدريد على مدافع يوفنتوس

2022-01-05T16:35:42.700Z

علم "جول" باهتمام تشيلسي وريال مدريد بالتعاقد مع ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس المعار إلى صفوف أتالانتا.

ويمتلك أتالانتا أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو لكن الملكي والبلوز يحاولان إقناع البيانكونيري بالحصول على المدافع.

Merih Demiral, Atalanta
Getty