أخبار الانتقالات | رحيل زياش وتشافي يطلب مدافع تشيلسي

منافسة إيطالية
الصحفي الإيطالي "نيكو شيرا" كشف عن منافسة ميلان وإنتر للتعاقد مع أوجستين ألفاريز لاعب وسط بينارول.
صاحب الـ20 سنة قدم مستويات مميزة مع فريقه في بطولة كوبا سود أمريكانا، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية على رأسها الثنائي الإيطالي.
أتالانتا يحسم الجدل
أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، بشكل رسمي، عن تمديد عقد مدرب الفريق جيان بييرو جاسبيريني ليغلق التكهنات تمامًا حول مستقبله.
الإيطالي المخضرم البالغ من العمر 63 سنة من المقرر أن يبقى مع أتالانتا حتى يونيو 2024 وفقًا للعقد الجديد.
اهتمام بمدافع تشيلسي
شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت رغبة برشلونة في التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو المقبل، والنادي الكتالوني يريد الاستعانة بخدماته لتدعيم فريق تشافي هيرنانديز الموسم القادم.
ميلان يرفض الانتظار
الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، أكد رغبة ميلان في التعاقد مع أليكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
الروسونيري يمكنه ضم اللاعب بالمجان في الصيف، ولكن من المقرر محاولة ضمه بمقابل مخفض في يناير القادم.
بقاء بيريرا في البرازيل
موقع " Extra.Globo" البرازيلي أكد رغبة نادي فلامنجو في الحصول على خدمات أندرياس بيريرا بصفة دائمة.
صاحب الـ25 سنة يلعب للفريق على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ويمكن لفلامنجو ضمه بشكل نهائي في حالة دفع 20 مليون يورو.
لا توجد محادثات حول جورجينيو
أكد جواو سانتوس وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، أنه لا توجد مفاوضات من أجل تجديد عقده مع تشيلسي.
وقال في تصريحات صحفية:"نحن لسنا في مفاوضات من أجل تمديد عقده، لديه عقد مع تشيلسي حتى يونيو 2023 وربما تكون هناك محادثات خلال الأشهر القليلة القادمة.
تشيلسي يرحب ببيع زياش
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن ترحيب تشيلسي بالتخلي عن حكيم زياش وتيمو فيرنر لبرشلونة.
برشلونة دخل في اتصالات مكثفة لضم أي منهما في يناير، حيث يطمح الثنائي في المشاركة بصورة أكبر، ومن غير المتوقع حصولهما على الفرصة مع المدرب توماس توخيل.
المشكلة تكمن في الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، وإمكانية تحمله تكلفة شراء زياش أو فيرنر.