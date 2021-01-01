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أخبار الانتقالات | صراع برشلونة وليفربول وبديل صلاح

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Mohamed Salah Liverpool 2021-22
Getty Images

مارسيال بديل توريس في برشلونة

2021-11-30T07:48:23.161Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد يوجه اهتمامه للنجم الفرنسي أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب قد ينضم لبرشلونة لو فشلت مفاوضات ضم فيران توريس.



نجم برشلونة السابق على رادار ليفربول لتعويض صلاح

2021-11-30T07:47:39.062Z

أكدت تقارير صحفية على وجود رغبة من قبل نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

يأتي هذا في ظل رغبة ليفربول الملحة في إيجاد بدلاء للمصري محمد صلاح، والذي لم يجدد عقده بعد، وسيغيب في يناير القادم للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.



باريس سان جيرمان ينفي رحيل دوناروما

2021-11-30T07:47:21.707Z

نفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان فكرة رحيل جيانلويجي دوناروما عن صفوف فريقه في أي وقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الخليفي خلال حفل الكرة الذهبية وقال: "دوناروما سعيد للغاية معنا، وسيساهم في نجاح فريقنا بالمواسم المقبلة.



مانشستر سيتي يحاول الحفاظ على محرز

2021-11-30T07:46:38.202Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على لاعبه رياض محرز في صفوفه لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي يسعى لتجديد عقده الذي ينتهي بعد عام ونصف.



ليفربول ينضم لسباق دينيس زكريا

2021-11-30T07:46:14.838Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب دينيس زكريا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، والتي أكدت أن برشلونة أيضًا يسعى للحصول على خدمات اللاعب.



ديمبيلي يعاقب برشلونة بسيناريو مبابي!

2021-11-30T07:35:51.592Z

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