أخبار الانتقالات | شكوك ديمبيلي وتدخل زيدان في مستقبل مبابي

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع براندن رودجرز المدير الفني الأسبق لليفربول من أجل تولي مسؤوليته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي مستعد لدفع حوالي 10 مليون يورو لليستر سيتي كتعويض عن رحيله.