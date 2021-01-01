أخبار الانتقالات | سولشاير يستنجد برونالدو وصراع بين بايرن وريال مدريد

بروزوفيتش يرحب بالبقاء في إنتر
نشر فابريزيو بياسين، الصحفي الإيطالي، حواراً بينه وبين لاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش أكد فيه الأخير رغبته بالتجديد والبقاء في إنتر.
وبدأت المفاوضات بشكل رسمي بين إنتر ولاعبه الكرواتي الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم، والذي تم ربطه بنيوكاسل، توتنهام، وباريس سان جيرمان مؤخراً.
ألفاريز قد يغادر ريفر بليت في يناير
أوضحت "ماركا" أن جوليان ألفاريز المطلوب بقوة في أندية عدة بأوروبا قد يترك ريفر بليت في يناير.
وأشار التقرير إلى أن النادي الأرجنتيني سيقبل العروض التي تتجاوز 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الشاب.
سولشاير يستعين برونالدو لإنقاذ نفسه
كشفت "ديلي ميل" عن أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، اجتمع مع مجموعة من كبار لاعبيه، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الخميس في كارينجتون، مقر تدريبات الفريق.
ودار الاجتماع بخصوص مستقبل المدرب والفريق، وطلب من الحاضرين مساعدته على إنقاذ الموسم، والبقاء في منصبه بعد تدهور النتائج مؤخراً.
مرشحان جديدان لتدعيم هجوم تشافي
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تشيلسي يستهدف جافي
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بايرن يطارد ريال مدريد في سباق روديجر
أوضحت "ماركا" أن بايرن ميونخ أصبح هو أشرس منافسي ريال مدريد على خدمات أنطونيو روديجر.
ولم يجدد المدافع الألماني عقده مع تشيلسي، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، مما يفتح الباب لرحيله مجاناً.
وأكد التقرير أن الملكي لن يتحرك إلا في يناير المقبل عندما يحق له التفاوض مع اللاعب.