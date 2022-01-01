أخبار الانتقالات | سواريز يجتمع قريبًا مع ميسي، وآرسنال يتفوق على برشلونة

برشلونة ينفي محاولة ضم موراتا
نفى ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، إمكانية ضم ألفارو موراتا في يناير.
وأكدت في تصريحات صحفية أنّه منح تشافي هيرنانديز هدية بالتعاقد مع فيران توريس.
تأجيل حسم مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد
أكدت سكاي سبورت أنّ مانشستر يونايتد لم يحسم مستقبل بول بوجبا بعد ولم يقرر تركه يرحل بالمجان أم تمديد تعاقده.
وأوضحت أنّ القرار النهائي سوف يُحسم في الصيف المقبل.
برشلونة يخسر سباق المهاجم لصالح آرسنال
فرصة ضائعة
أكدت تقارير صحفية اقتراب آرسنال من إتمام التعاقد مع ألكساندر إيساك خلال الفترة المقبلة رغم اهتمام برشلونة به.
وأشارت التقارير إلى أنّ المهاجم السويدي سوف يخلف أوباميانج في صفوف المدفعجية.
ميلان يطارد ريناتو سانشيس
بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ ميلان يرغب في ضم ريناتو سانشيس من صفوف ليل ودخل في مفاوضات متقدمة.
ويهدف الروسونيري لجلب اللاعب لخلافة رحيل فرانك كيسييه المحتمل.
سواريز يجتمع مع ميسي قريبًا
الثنائي المرعب
كشفت تقارير صحفية أنّ لويس سواريز يرغب في الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم على أن يرحل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.
وأوضحت التقارير أنّ ميسي قد يرحل إلى ميامي في صيف 2023 عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.