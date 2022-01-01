أخبار الانتقالات | سواريز يجتمع قريبًا مع ميسي، وآرسنال يتفوق على برشلونة

أكدت سكاي سبورت أنّ مانشستر يونايتد لم يحسم مستقبل بول بوجبا بعد ولم يقرر تركه يرحل بالمجان أم تمديد تعاقده.

وأوضحت أنّ القرار النهائي سوف يُحسم في الصيف المقبل.