أخبار الانتقالات | ستيرلينج يطلب برشلونة ومفاوضات مانشستر وزيدان

أوضح رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أن فقط لورينزو إنسيني هو من يعرف خطوته المقبلة وسيحدد مصيره.

وجاء التصريح بخصوص قائد الفريق على هامش الإعلان عن تمثال دييجو مارادونا الذي سيقام خارج ملعب نابولي.

وينتهي عقد إنسيني بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه للتمديد حتى الآن.