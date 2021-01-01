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أخبار الانتقالات | ستيرلينج يطلب برشلونة ومفاوضات مانشستر وزيدان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Zidane
Getty

سولشاير نحو الإقالة وضغط من أجل زيدان

2021-11-21T07:45:35.122Z

قالت "تايمز" إن أولي جونار سولشاير ستقع إقالته من أجل تعيين زين الدين زيدان لتدريب مانشستر يونايتد بدلاً منه.

وأضاف التقرير أن عائلة جليزرز مالكة النادي طلبت من الإدارة تكثيف الجهود لضم المدرب الفرنسي.

وأكدت "سكاي" خبر إقالة سولشاير، وأنه الإعلان عن رحيل النرويجي سيكون خلال الساعات المقبلة، وسيتولى دارين فليتشر ومايكل كاريك المهمة مؤقتاً.

ستيرلينج يطلب الرحيل وغضب جوارديولا

2021-11-21T07:45:34.160Z

أوضحت "سبورت" أن رحيم ستيرلينج طلب من ناديه مانشستر سيتي الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة لبرشلونة.

ورد بيب جوارديولا بغضب أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على الأسألة بخصوص اللاعب وطالب بعدم طرحها حتى نهاية يناير.

حل مبتكر يبقي مبابي في باريس وينقله لريال مدريد!

2021-11-21T07:45:33.199Z

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مانشستر سيتي يدخل سباق لاكازيت

2021-11-21T07:45:32.372Z

ذكر "فيكاخيس" أن مانشستر سيتي هو آخر الأندية المهتمة بضم أليكساندر لاكازيت من آرسنال.

وينتهي عقد المهاجم بحلول نهاية الموسم، وتم ربطه بالرحيل مجاناً في ظل عدم التمديد.

إشبيلية ينضم لصراع ألفاريز

2021-11-21T07:45:31.450Z

بحسب "فيكاخيس"، أصبح إشبيلية آخر الأندية المهتمة بخدمات جوليان ألفاريز، مهاجم ريفر بليت.

الأرجنتيني الشاب بحسب "ماركا" قد يرحل مقابل 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، ويتابعه عديد الكبار مثل ريال مدريد وميلان.

رئيس نابولي يوضح موقف إنسيني

2021-11-21T07:45:29.671Z

أوضح رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أن فقط لورينزو إنسيني هو من يعرف خطوته المقبلة وسيحدد مصيره.

وجاء التصريح بخصوص قائد الفريق على هامش الإعلان عن تمثال دييجو مارادونا الذي سيقام خارج ملعب نابولي.

وينتهي عقد إنسيني بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه للتمديد حتى الآن.