أخبار الانتقالات | زيدان يرفض مانشستر يونايتد وبوتشيتينو يرحب وبونجاح مطلوب ببرشلونة

توتنهام يستهدف زانيولو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن أنطونيو كونتي يستهدف ضم نيكولو زانيولو، نجم روما.
وخرج اللاعب من التشكيل الأساسي لروما في مباراة جنوى الأخيرة، وسط حديث عن اشتباك مع مدربه جوزيه مورينيو.
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بوتشيتينو سيطلب كين في مانشستر
بحسب "فيكاخيس"، سيطلب ماوريسيو بوتشيتينو ضم هاري كين لمانشستر يونايتد الصيف المقبل حال التوقيع مع الفريق.
وعمل الثنائي معاً في سنوات توتنهام حيث تألق الدولي الإنجليزي وانفجرت قدراته التهديفية مع المدرب الأرجنتيني.
نيوكاسل سيحاول مع فلاهوفيتش
ذكرت "صن" أن نيوكاسل يخطط لضم دوشان فلاهوفيتش خلال انتقالات يناير لتعزيز صفوفه.
وأضاف التقرير أن إدارة الفريق الجديد لا تمانع دفع 80 مليون يورو، المبلغ المطلوب من فيورنتينا من أجل شراء الصربي.
زيدان يرفض مانشستر يونايتد وبوتشيتينو يرحب
ذكرت "تايمز" أن زين الدين زيدان يرفض فكرة تولي تدريب مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الفرنسي أيضاً لا ترحب بالانتقال إلى إنجلترا والعيش هناك.
وفي سياق متصل، علم "جول" أن مدرب بي إس جي ماوريسيو بوتشيتينو منفتح على فكرة تدريب يونايتد من الصيف المقبل. التفاصيل هنا
واستبعد لويس إنريكي نفسه من الحسابات، بل وسخر من التقارير التي ربطته بتدريب الشياطين الحمر. اقرأ هنا.