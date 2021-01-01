أخبار الانتقالات | زيدان يرفض مانشستر يونايتد وبوتشيتينو يرحب وبونجاح مطلوب ببرشلونة

ذكرت "تايمز" أن زين الدين زيدان يرفض فكرة تولي تدريب مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الفرنسي أيضاً لا ترحب بالانتقال إلى إنجلترا والعيش هناك.

وفي سياق متصل، علم "جول" أن مدرب بي إس جي ماوريسيو بوتشيتينو منفتح على فكرة تدريب يونايتد من الصيف المقبل. التفاصيل هنا

واستبعد لويس إنريكي نفسه من الحسابات، بل وسخر من التقارير التي ربطته بتدريب الشياطين الحمر. اقرأ هنا.