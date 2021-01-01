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أخبار الانتقالات | ريال يرمم دفاعه ويراقب بديل كاسيميرو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Casemiro of Real Madrid.
Real Madrid.

ريال يستهدف نديدي

2021-12-11T07:26:36.297Z

بحسب موقع "نايجا" النيجيري، يستهدف ريال مدريد نجم ليستر سيتي ويلفريد نديدي.

وقال التقرير إن متوسط الميدان هو هدف للفريق الملكي ليكون المعوض المستقبلي لكاسيميرو.

مارسيال يطلب الرحيل عن مانشستر

2021-12-11T07:26:35.526Z

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رايولا يحدد الفرق التي قد تضم هالاند

2021-12-11T07:26:34.560Z

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برشلونة يعلن رحيل لاعبه ويستهدف البديل

2021-12-11T07:26:33.855Z

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صراع على سكاماكا

2021-12-11T07:26:32.969Z

قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس يواصل بحثه عن رأس حربة لدعم هجومه في يناير، وبالإضافة لدوشان فلاهوفيتش وإدينسون كافاني، سيحاول مع جيانلوكا سكاماكا من ساسوولو.

الدولي الإيطالي محط اهتمام من إنتر، وبحسب الجريدة الوردية يطلب ناديه 40 مليون يورو على الأقل مقابل بيعه.

ريال يستهدف لاعبين لترميم دفاعه

2021-12-11T07:26:31.577Z

ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد يضع آمالاً كبيرة على ضمان ضم أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي.

اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم ويأمل الملكي بضمه مجاناً والاتفاق معه يناير المقبل.

وفي سياق آخر، قالت "موندو" إن ريال يريد أيضاً حسم صفقة جول كوندي من إشبيلية مع روديجر من أجل تعزيز دفاعاته مستقبلاً.