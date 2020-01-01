أخبار سوق الانتقالات: لاوتارو يضغط من أجل برشلونة وصراع سانشو يشتعل

لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل الانضمام لبرشلونة
برشلونة وريال مدريد يدخلان السباق على سانشو
الكلاسيكو يهدد صفقة مانشستر يونايتد المنتظرة
قالت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة وريال مدريد تحركا من أجل الحصول على توقيع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند مع فتح سوق الانتقالات.
ويعد مانشستر يونايتد هو أقرب الأندية لضم اللاعب، لكن هناك اهتمام به أيضًا من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان.
مارسيلو يرغب في البقاء في ريال مدريد
أعرب النجم البرازيلي مارسيلو عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد رغم الأخبار التي ربطته بالنضمام ليوفنتوس في سوق الانتقالات.
وأشارت العديد من التقارير عن قرب مغادرة نجم السليساو العاصمة الإسبانية، لكنه قال أنه يعتقد أن هناك اتفاق بينه وبين الملكي بضرورة استمراره.
مانشستر يونايتد يحدد بدلاء سانشو
اليونايتد يضع خططه البديلة في حالة فشل صفقة نجم بوروسيا دورتموند
مازال مانشستر يونايتد يأمل في التوقيع مع جادون سانشو مع بداية سوق الانتقالات، لكن إذا فشلت الصفقة فهناك 3 نجوم من الدوري الفرنسي سيتحرك الشياطين الحمر من أجلهم.
الثلاثي هم موسى ديمبيلي وفيكتور أوسيمين ووسام بن يدير، وذلك بحسب ما ذكر في Le10Sport.
جدير بالذكر أن اليونايتد يبحث عن تدعيم دفاعي أيضًا، وأن مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي هو هدف عملاق الدوري الإنجليزي.
ميلان يبدأ مفاوضات التجديد لدوناروما
أشارت جازيتا ديلو سبورت إلى أن ميلان بدأ التفاوض مع جيانلويجي دوناروما لتمديد عقده لموسم آخر.
وينتهي عقد الحارس الشاب مع الروسونيري في 2021، ولا يرغب الديافولو في خسارة نجمه بالتأكيد، كذلك لا يريد الحارس الإيطالي الرحيل من الفريق، وهو ما قد يؤدي إلى سهولة في الاتفاق بين الطرفين.
فيرنر: أفضل ترك الدوري الألماني على الانضمام لبايرن ميونخ
أثار هدف ليفربول في سوق الانتقالات تيمو فيرنر الجدل بتصريحه أنه يفضل الرحيل من الدوري الألماني على الانضمام لبايرن ميونخ في الميركاتو.
وارتبط المهاجم الألماني بالرحيل من لايبزيج هذا الصيف، وعلى ما يبدو أنه لن يسير على نهج أغلب لاعبي البوندسليجا بتفضيل الأحمر البافاري على ترك ألمانيا.
ديمبيلي لا يمانع الانتقال لمانشستر يونايتد
صاحب الـ23 عامًا سجل 16 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم
أوردت مانشستر إيفينينج نيوز أن مهاجم ليون موسى ديمبيلي لا يمانع الانضمام لمانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات.
ويعتبر اللاعب هو المرشح الأول لسد العجز الهجومي لليونايتد، ومع فشل أسود فرنسا في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إلغاء الدوري الفرنسي، فعلى ما يبدو أن المهاجم سيبحث عن نادٍ آخر.
ميلان يراقب توفان
يستعد ميلان للتحرك من أجل نجم مارسيليا فلوريان توفان في سوق الانتقالات، وذلك بحسب تقارير نشرت على Le10Sport.
وينتهي عقد بطل كاس العالم 2018 العام القادم، ويحاول فريق الدوري الفرنسي إقناعه من أجل التجديد بكل الطرق الممكنة.
لكن على ما يبدو أن صاحب الـ27 عامًا لن يجدد، حيث أنه يحظى باهتمام عدد من الأندية بجانب الروسونيري مثل فالنسيا والإنتر وروما.
فيروس كورونا يحرم ليفربول من سوق الانتقالات
بحسب الميرور فإن ليفربول لن ينفق الأموال مع بداية سوق الانتقالات.
وعلى الرغم من ارتباط اسم عدد من اللاعبين بالانضمام للريدز مع بداية الميركاتو، إلا أن التخوف الاقتصادي بسبب فيروس كورونا قد يوقف جميع خطط إدارة الفريق في الصيف.
وهذا يعني أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج، وحسام عوار لاعب ليون لن ينضمام لليفربول.
أجويرو لا يستبعد العودة للدوري الإسباني
قال نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو أنه لا يستبعد العودة للدوري الإسباني بعد نهاية عقده مع السيتيزنس.
وانضم الكون لمان سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في 2011 في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو، وأصبح بعد ذلك الهداف التاريخي للأزرق السماوي.
جدير بالذكر أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي سينتهي في يونيو 2021.