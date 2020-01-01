أخبار سوق الانتقالات: لاوتارو يضغط من أجل برشلونة وصراع سانشو يشتعل

اليونايتد يضع خططه البديلة في حالة فشل صفقة نجم بوروسيا دورتموند

مازال مانشستر يونايتد يأمل في التوقيع مع جادون سانشو مع بداية سوق الانتقالات، لكن إذا فشلت الصفقة فهناك 3 نجوم من الدوري الفرنسي سيتحرك الشياطين الحمر من أجلهم.

الثلاثي هم موسى ديمبيلي وفيكتور أوسيمين ووسام بن يدير، وذلك بحسب ما ذكر في Le10Sport.

جدير بالذكر أن اليونايتد يبحث عن تدعيم دفاعي أيضًا، وأن مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي هو هدف عملاق الدوري الإنجليزي.