أخبار الانتقالات | رونالدو يختار صفقة مانشستر الجديدة

كومان يتجه للتجديد
2022-01-07T07:43:17.870Z
أفادت "تيليفوت" بأن كينجسلي كومان في طريقه لقبول عرض بايرن ميونخ للتجديد.
وأضاف التقرير بأن الفرنسي اقتنع نهاية الأمر بالعرض المقدم من فريقه لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.
ليفربول يستهدف بديل ماني وصلاح من بورتو
2022-01-07T07:38:44.122Z
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صراع على أحدث مواهب برشلونة
2022-01-07T07:38:43.329Z
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جودين يغادر كالياري
2022-01-07T07:38:42.156Z
ذكر "فابريزيو رومانو" أن دييجو جودين سيترك كالياري مجاناً الشهر الجاري بعد التوصل لاتفاق لفسخ عقده.
وبحسب الصحفي الإيطالي، يمتلك لاعب أتلتيكو السابق عرضاً من أتلتيكو مينييرو، ولكن لم يحسم موقفه بعد.
وكيل ألفاريز يواصل التنقل
2022-01-07T07:38:41.422Z
أوضحت "لاجازيتا" أن وكيل نجم ريفر بليت جوليان ألفاريز واصل رحلاته بأوروبا للقاء الأندية المهتمة.
وبعد مانشستر، انتقل الوكيل إلى ميلانو للقاء ممثلي إنتر وميلان.
بمباركة رونالدو .. مانشستر يستهدف مواطن كريستيانو
2022-01-07T07:38:40.177Z
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