أخبار الانتقالات | فرصة إيطالية لزياش ورحيل محتمل لسواريز

تكهنات عديدة أثيرت حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد وكذلك توتنهام.

اللاعب رد على هذه الأنباء قائلًا لشبكة "CNN":"لا أعتقد أنني سألعب لتوتنهام طوال حياتي".