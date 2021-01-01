أخبار الانتقالات | رحيل طارد برشلونة من الأبطال، ومطاردة ميلان لنجم باريس

ميلان يرغب في ضم ديالو من باريس
كشفت سكاي إيطاليا رغبة ميلان في إتمام التعاقد مع عبدو ديالو من صفوف باريس سان جيرمان.
ويحاول ميلان جلب لاعب قادر على تعويض غياب سيمون كيير للإصابة.
خاص | مانشستر يونايتد يرفض عرض إشبيلية لضم مارسيال
العرض ليس الأنسب
علم جول برفض مانشستر يونايتد عرض إشبيلية لأجل التعاقد مع أنطوني مارسيال خلال يناير المقبل.
عرض إشبيلية كان إعارة لنهاية الموسم مع تحمل مانشستر يونايتد راتب اللاعب ولهذا السبب تم رفض العرض.
سيبايوس قد يعود إلى ريال بيتيس
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" رغبة ريال بيتيس في استعادة داني سيبايوس من ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب لن يشارك مع النادي الملكي وسوف يغادر في يناير.
نيوكاسل يقدم عرضًا لضم أومتيتي
حل لأزمة برشلونة
كشفت صحيفة "ذا صن" تقديم نيوكاسل يونايتد عرضًا مقابل 17 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة.
الصفقة قد تكون حلًا لكثير من أزمات برشلونة المالية خاصة وأنّ اللاعب لا يشارك بصورة منتظمة.
بنفيكا يعلن فسخ عقد جيسوس
أعلن نادي بنفيكا فسخ عقد جورج جيسوس بالاتفاق بين الطرفين وذلك بعد المشاكل التي يواجهها الفريق مؤخرًا رغم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.
ومن المتوقع أن يرحل جيسوس إلى البرازيل لتدريب فلامنجو بينما يظل خيار الهلال مطروحًا مع إمكانية إقالة جارديم