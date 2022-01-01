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أخبار الانتقالات | راتب صادم لهالاند .. ومورينيو يتسوق من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erling Haaland Borussia Dortmund 2021-22
Getty

500 ألف استرليني .. تفاصيل اتفاق هالاند مع مانشستر سيتي

2022-04-19T09:34:41.269Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي قد حسم عملية نقل إرلينج هالاند لصفوفه في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على الراتب الأكبر في الدوري الإنجليزي بواقع 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.

باريس سان جيرمان يخطط لبيع باريديس وإيكاردي

2022-04-19T09:34:22.233Z

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من الثنائي الأرجنتيني ليوناردو باريديس وماورو إيكاردي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي سيستمع للعروض التي ستقدم للثنائي في الفترة المقبلة.

تأجيل الإعلان عن تين هاج

2022-04-19T09:33:59.484Z

قرر نادي مانشستر يونايتد تأجيل عملية الإعلان عن تولي إريك تين هاج منصب المدير الفني للفريق قليلًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، حيث ينتظر النادي إلى حين انتهاء مفاوضاته مع أياكس حول الشرط الجزائي الخاص بالمدرب.

مانشستر سيتي مهتم بنجم ميلان

2022-04-19T09:33:38.373Z

أشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام من قبل نادي مانشستر سيتي باللاعب رافاييل لياو نجم ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي نيكولو شييرا، والذي ذكر أن النادي الميلاني لن يفرط في خدمات اللاعب بسهولة.

مورينيو يريد لاعب برشلونة

2022-04-19T09:33:23.891Z

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما يريد ضم اللاعب عبد الصمد الزلزولي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي العاصمي حدد مبلغ 10 مليون يورو لضم اللاعب.

روديجر يرفض مانشستر يونايتد

2022-04-19T09:33:09.570Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر يرفض فكرة الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب يريد الانضمام لفريق لديه طموح حقيقي لتحقيق دوري أبطال أوروبا.