أخبار الانتقالات | راتب صادم لهالاند .. ومورينيو يتسوق من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي قد حسم عملية نقل إرلينج هالاند لصفوفه في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على الراتب الأكبر في الدوري الإنجليزي بواقع 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.