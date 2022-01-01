أخبار الانتقالات | اعتراف مزراوي ويأس نيوكاسل ومدافع جديد في برشلونة

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيوكاسل أرسل عرضه الرسمي الأول إلى ليون من أجل ضم نجمه البرازيلي برونو جيماريش.

وأوضحت أن العرض وصلت قيمته إلى 33 مليون جنيه استرليني، وسط توقعات بقبول ليون للأمر، ولكن موقف اللاعب غير واضح حتى الآن.

وفي سياق متصل كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن آرسنال يترقب الموقف ويريد ضم اللاعب، ولكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.