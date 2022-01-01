أخبار الانتقالات | اعتراف مزراوي ويأس نيوكاسل ومدافع جديد في برشلونة

جدل حول نجم ليون
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيوكاسل أرسل عرضه الرسمي الأول إلى ليون من أجل ضم نجمه البرازيلي برونو جيماريش.
وأوضحت أن العرض وصلت قيمته إلى 33 مليون جنيه استرليني، وسط توقعات بقبول ليون للأمر، ولكن موقف اللاعب غير واضح حتى الآن.
وفي سياق متصل كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن آرسنال يترقب الموقف ويريد ضم اللاعب، ولكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.
نيوكاسل يفقد الأمل
قرر نادي نيوكاسل يونايتد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد هذا الشهر.
شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن اللاعب يريد الرحيل عن الشياطين الحمر، ولكن قيمة الإعارة التي عرضها نيوكاسل غير كافية.
خطوة نحو كيسييه
تقارير مختلفة من بعض الصحف الإسبانية والصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" أكدت تقدم برشلونة بعرض لضم فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان.
النجم الإيفواري عقده ينتهي مع ميلان في الصيف القادم، ولا توجد نية حتى الآن من أجل توقيعه على عقد جديد.
وقالت التقارير إن عرض برشلونة يصل إلى راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو بالإضافة لبعض المكافآت مقابل التوقيع حتى 2027.
مدافع جديد في برشلونة
أشار الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إلى استمرار المفاوضات بين برشلونة وأياكس أمستردام حول صفقة نيكولاس تاجليافيكو.
وأوضح أن اللاعب يضغط من أجل الانتقال لبرشلونة منذ يوم السبت الماضي، حيث أعلنها صريحة لإدارة النادي الهولندي.
ومن جانبه يرحب أياكس بالفكرة، لكن الأمر يتوقف على إيجاد البديل المناسب قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.
فرصة دي بيك
يحاول نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأكد موقع "إيفينينج ستاندارد" أن المفاوضات مستمرة ومانشستر يونايتد منفتح لهذه الفكرة، كما أن اللاعب يريد الحصول على فرصة جديدة لاستعادة مستواه قبل كأس العالم هذا العام.
صفقة مجانية لبايرن
أكد الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا" وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ وماتياس جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو القادم ولن يوقع على عقد جديد، لذلك يحاول بايرن إغلاق الصفقة بصورة مجانية.
اعتراف مزراوي
اعترف نصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بصعوبة استمراره مع النادي لفترة أطول.
مزراوي عقده ينتهي في يونيو القادم، وهناك اهتمام من برشلونة وآرسنال وروما وليدز يونايتد بالتعاقد معه
وقال اللاعب في تصريحات لوسائل إعلام هولندية:"نسبة استمراري في أياكس؟ هذا سؤال جيد، ولكني أعتقد أنها صغيرة جدًا وتصل إلى 5% فقط".
منافسة على ديلي ألي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن سعي 5 أندية خلف ديلي ألي صانع ألعاب نادي توتنهام خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن نيوكاسل يونايتد هو من يتصدر هذا السابق، وسط منافسة من برايتون وبيرنلي وإيفرتون.
ويضاف إليهم كذلك نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن الصفقة تبدو بعيدة في الوقت الحالي.