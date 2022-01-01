أخبار الانتقالات | حسم مصير لاوتارو وصفقة تبادلية بين آرسنال ويوفنتوس

أعلن إيفان يوريتش، مدرب تورينو، أن نجمه جيلسون بريمير سيرحل على الأرجح عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في تصريحات عقب الخسارة من نابولي لحساب الدوري المحلي.

وأوضح يوريتش أن رحيل البرازيلي هو القرار الصحيح في ظل تطوره ورغبته باللعب مع فريق كبير، مؤكداً التعاقد مع بديل على أفضل مستوى لتعويضه.