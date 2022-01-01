أخبار الانتقالات | حسم مصير لاوتارو وصفقة تبادلية بين آرسنال ويوفنتوس

صفقة تبادلية مقترحة بين آرسنال ويوفنتوس
نقلت "آس" عن مصادر إيطالية وجود اهتمام من يوفنتوس بضم توماس بارتي، متوسط ميدان آرسنال.
وقالت الصحيفة إن فكرة التبادل بين الناديين قد تكون الحل لإتمام الصفقة في ظل الربط بين المدفعجية ولاعب يوفي آرتر ميلو.
محترف النصر يبحث الرحيل الصيف القادم
التفاصيل هنا
اتفاق بين برشلونة وقائد تشيلسي
جديد الصفقة والتفاصيل كاملة هنا.
باريديس: أحلم بريال مدريد
التفاصيل هنا
برشلونة يكثف جهوده لضم ألونسو
أفاد "فابريزيو رومانو" باستمرار تحركات برشلونة من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لتشيلسي ماركوس ألونسو.
وقال الصحفي الإيطالي الخبير بالميركاتو إن برشلونة عازم على إنهاء الصفقة عقب حسم تشيلسي لمصير بيع النادي، بالإضافة لوجود ترحيب من اللاعب.
تورينو يعلن رحيل بريمير
أعلن إيفان يوريتش، مدرب تورينو، أن نجمه جيلسون بريمير سيرحل على الأرجح عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في تصريحات عقب الخسارة من نابولي لحساب الدوري المحلي.
وأوضح يوريتش أن رحيل البرازيلي هو القرار الصحيح في ظل تطوره ورغبته باللعب مع فريق كبير، مؤكداً التعاقد مع بديل على أفضل مستوى لتعويضه.
إنتر يقرر الحفاظ على لاوتارو
أكدت "لاجازيتا" أن إنتر لا ينوي التخلي عن نجمه لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات المقبلة عكس المشاع.
الأرجنتيني تم ربطه بأتلتيكو مدريد، ولكن بحسب التقرير، النيراتزوري قرر عدم التضحية بنجمه كما حدث مع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي الصيف الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المهاجم نفسه لا يسعى للرحيل ويشعر بالراحة في ميلانو هو وعائلته.