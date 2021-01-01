أخبار الانتقالات | خطر في صفقة هالاند ونجم بايرن ميونخ إلى إنجلترا

خطر على ريال مدريد وبرشلونة
شبكة "سكاي" الألمانية أكدت اهتمام ليفربول القوي بالحصول على خدمات إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة هم الأكثر اهتمامًا بضم النجم النرويجي الصيف القادم، ولكن هناك منافسة شرسة من الريدز.
اهتمام إنجليزي بمدافع بايرن
موقع "جول" أشار إلى اهتمام نيكلاس زوله بالرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي في يناير.
عقد صاحب الـ26 سنة ينتهي في يونيو 2022 وبايرن يكافح من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
عرض إسباني لمارسيال
شبكة "سكاي سبورتس" أكدت اهتمام إشبيلية بالحصول على خدمات أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.
وأوضحت أن صاحب الـ26 سنة متحمس لهذه الخطوة، ويريد الرحيل عن الشياطين الحمر في أقرب فرصة ممكنة.
أونانا إلى إنتر
كشف الصحفي الإيطالي "نيكو شيرا" عن اقتراب أندري أونانا حارس أياكس أمستردام من الانتقال لإنتر في يناير.
الحارس الكاميروني اقترب من توقيع على عقد مدته 6 سنوات مع النادي الإيطالي.
عرض ماركينيوس
صحيفة "ليكيب" الفرنسية ادعت أن تشيلسي تقدم بعرض قيمته 85 مليون يورو لباريس سان جيرمان لضم ماركينيوس ولكنه قوبل بالرفض.
فشل نيوكاسل
أكد موقع "Le10Sport" الفرنسي أن نيوكاسل فشل في التعاقد مع لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي.
النجم البرازيلي كان من أهم الأهداف للمدرب إيدي هاو، ولكن العرض الذي تقدم به نيوكاسل بـ40 مليون يورو لم يكن كافيًا لإقناع ليون بالبيع.
استهداف كومان
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب كينجسلي كومان من الرحيل عن بايرن ميونخ في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدت صحفية "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يريدون الحصول على خدمات الجناح الفرنسي.
رحيل كالياري
أعلن دييجو جودين مدافع كالياري، رحيله عن النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"أريد مغادرة كالياري في يناير، الأمور انتهت بسبب بعض المشاكل هنا وأبحث عن الحلول المتاحة".