أخبار الانتقالات | اجتماع برشلونة الغامض وصفقة يونايتد المجانية!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن فيورنتينا لن يتركه بأقل من 100 مليون يورو.