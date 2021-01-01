أخبار الانتقالات | جافي مطلوب في مانشستر وحقيقة رحيل تاليسكا

تياجو سيلفا على وشك التمديد
قال "فابريزيو رومانو" إن الاتفاق وشيك بين تياجو سيلفا وتشيلسي لمد عقد المدافع البرازيلي.
وبحسب الصحفي الإيطالي، سيوقع سيلفا عقداً جديداً يبقيه مع البلوز حتى يونيو 2023.
صراع على بوتمان
ذكر "فابريزيو رومانو" أن سفن بوتمان، نجم دفاع ليل، مطلوب بقوة في عدة أندية، على رأسها ميلان ونيوكاسل.
وقد يرحل اللاعب في يناير، وينتظر نيوكاسل تحديد ليل للسعر المطلوب من أجل بيع اللاعب الهولندي الشاب.
جافي مطلوب في مانشستر
ذكرت "تودو فيكاخيس" أن مانشستر يونايتد هو آخر المهتمين بخدمات جافي، نجم برشلونة الصاعد.
ويملك اللاعب بنداً جزائياً في عقده بقيمة 50 مليون يورو، وهو ما يشجع يونايتد وبقية الأندية على ضمه بحسب التقرير.
يانسون هدف لنيوكاسل
قالت "إكسبريس" إن بونتوس يانسون، مدافع برنتفورد، أصبح هدفاً لعدة أندية لدعم الخط الخلفي يناير القادم.
وتتصدر لائحة الأندية المهتمة ليستر سيتي ونيوكاسل، بالإضافة لإيفرتون أيضاً كما ذكر التقرير.
النصر يرد على أنباء رحيل تاليسكا
اقرأ هنا