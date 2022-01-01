أخبار الانتقالات | تحذير كونتي لتوتنهام وإندريك يخدع ريال مدريد

شاكيري قد يغادر ليون
أعلن ليون أن شيردان شاكيري قد يغادر الفريق في الفترة المقبلة عقب أن منحه الإذن للتفاوض مع أحد الأندية الأمريكية.
وقال بيان النادي الفرنسي إن فريقه بالوقت الراهن أخرج اللاعب من حساباته لمباراة موناكو، ولم يحضر الحصص التدريبية.
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كونتي يحذر توتنهام بخصوص الميركاتو
وجه مدرب توتنهام أنطونيو كونتي تحذيراً لناديه بخصوص سياساته في سوق الانتقالات عقب بيعه أربعة لاعبين في ميركاتو الشتاء.
ورحل جيوفاني لو سيلسو، بريان خيل، تانجوي ندومبيلي، وديلي ألي، وهو ما علق عليه كونتي في المؤتمر الصحفي للقاء الفريق المقبل بكأس إنجلترا وقال إن الأمر ليس صحيحاً أن تدفع أموال طائلة في لاعبين ويرحلوا بهذه الطريقة.
وقال الإيطالي إن اللاعبين يستمرون على الأقل ثلاثة أعوام في النادي، ولكن الرحيل المبكر هكذا يجب أن يجعل النادي يعيد حساباته في سوق الانتقالات.