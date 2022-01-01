أخبار الانتقالات | تحذير كونتي لتوتنهام وإندريك يخدع ريال مدريد

أعلن ليون أن شيردان شاكيري قد يغادر الفريق في الفترة المقبلة عقب أن منحه الإذن للتفاوض مع أحد الأندية الأمريكية.

وقال بيان النادي الفرنسي إن فريقه بالوقت الراهن أخرج اللاعب من حساباته لمباراة موناكو، ولم يحضر الحصص التدريبية.