أخبار الانتقالات | بيريز يضرب برشلونة وإنتر يتحرك لضم ديبالا

عقب أنباء رفضه التمديد مع يوفنتوس، قالت "لاجازيتا" إن إنتر سيتحرك الصيف المقبل لضم باولو ديبالا.

النجم الأرجنتيني يرتبط بعلاقة قوية مع مدير القطاع الرياضي للنيراتزوري بيبي ماروتا منذ أيام الأخير في يوفنتوس، وهو ما قد يستغله لإقناعه بالانتقال للغريم.