أخبار الانتقالات | بيريز يثير الجمهور بخصوص مبابي وبن سبعيني إلى دورتموند

برشلونة يستهدف ألونسو
قال "فابريزيو رومانو" إن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم يسار دفاع الفريق الكتالوني.
وأوضح الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب يفضل العودة لإسبانيا، ولكنه ضمن 3 أو 4 أسماء مرشحة لهذا المركز.
مدافع فينورد مطلوب في إيطاليا
قال "إكريم كونور" إن إنتر ويوفنتوس يراقبان ماركوس سينيسي، مدافع فينورد.
الأرجنتيني متألق مع الفريق الهولندي هذا الموسم وساعده في بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
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ليفربول ومانشستر سيتي يستهدفان ماونت
ذكرت "صن" أن ليفربول ومانشستر سيتي يراقبان وضعية ميسون ماونت مع تشيلسي.
وأضاف التقرير أن حالة عدم الاستقرار الإدارة لتشيلسي قد تكون سبباً لمحاولة الثنائي التحرك وخطف النجم الإنجليزي.
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بن سبعيني مطلوب في دورتموند
قالت "سبورت 1" إن بوروسيا دورتموند مهتم بضم النجم الجزائري رامي بن سبعيني من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.
وأوضح التقرير أنه لم يحدث بعد اتصالات بين الناديين بحسب تأكيد المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، ولكن التقرير أكد بوجود اتصالات بين دورتموند ووكلاء اللاعب.