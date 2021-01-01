أخبار الانتقالات | برشلونة ينقض على تشيلسي وظهور شنايدر جديد

شنايدر جديد في هولندا
وقع جيسي شنايدر، نجل لاعب إنتر وريال مدريد السابق ويسلي، عقده الأول كلاعب محترف مع أوتريخت.
جيسي كان يلعب في صفوف فريقه ولكن بقطاعات الشباب، وبسن الخامسة عشر فقط حصل على عقده الأول.
أوباميانج: الاعتزال على اللعب مع توتنهام
ذكر بيير إيمريك أوباميانج، لاعب وقائد آرسنال، في تصريحات نقلتها "موندو" أنه سيختار الاعتزال على اللعب بقميص الغريم توتنهام.
وأكد الجابوني الولاء للمدفعجية، مؤكداً أنه لا يمكنه أبداً أن يرتدي قميص الجار بالمستقبل.
دوناروما ليس راضياً عن وضعه
أوضح جيانلويجي دوناروما، حارس بي إس جي، في تصريحات إعلامية أنه ليس مرتاحاً لوضعه مع الفريق.
وأكد أن المنافسة مع كيلور نافاس طبيعية، ولكن تضايقه لأنه تعود في الماضي أن يلعب بصفة أساسية مع فريقه السابق.
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إنتر يدخل سباق روديجر
قالت "لاجازيتا" إن إنتر آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع أنطونيو روديجر إذا لم يجدد مع فريقه تشيلسي.
وأضاف التقرير أن النيراتزوري يستهدف أيضاً ماتياس جينتر، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي يتجه لعدم التمديد هو الآخر.
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