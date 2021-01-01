مدونة حية

أخبار الانتقالات | برشلونة ينقض على تشيلسي وظهور شنايدر جديد

محدث
التعليقات (0)
Wesley Sneijder Netherlands
PROSHOTS

شنايدر جديد في هولندا

2021-11-14T07:19:11.152Z

وقع جيسي شنايدر، نجل لاعب إنتر وريال مدريد السابق ويسلي، عقده الأول كلاعب محترف مع أوتريخت.

جيسي كان يلعب في صفوف فريقه ولكن بقطاعات الشباب، وبسن الخامسة عشر فقط حصل على عقده الأول.

أوباميانج: الاعتزال على اللعب مع توتنهام

2021-11-14T07:19:10.030Z

ذكر بيير إيمريك أوباميانج، لاعب وقائد آرسنال، في تصريحات نقلتها "موندو" أنه سيختار الاعتزال على اللعب بقميص الغريم توتنهام.

وأكد الجابوني الولاء للمدفعجية، مؤكداً أنه لا يمكنه أبداً أن يرتدي قميص الجار بالمستقبل.

دوناروما ليس راضياً عن وضعه

2021-11-14T07:19:08.863Z

أوضح جيانلويجي دوناروما، حارس بي إس جي، في تصريحات إعلامية أنه ليس مرتاحاً لوضعه مع الفريق.

وأكد أن المنافسة مع كيلور نافاس طبيعية، ولكن تضايقه لأنه تعود في الماضي أن يلعب بصفة أساسية مع فريقه السابق.

دي يونج قد يعود لإشبيلية

2021-11-14T07:19:07.553Z

اقرأ هنا

ريال مدريد يتابع فوفانا

2021-11-14T07:19:06.566Z

التفاصيل هنا

برشلونة يحاول إعادة تياجو

2021-11-14T07:19:05.374Z

التفاصيل هنا

إنتر يدخل سباق روديجر

2021-11-14T07:19:03.861Z

قالت "لاجازيتا" إن إنتر آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع أنطونيو روديجر إذا لم يجدد مع فريقه تشيلسي.

وأضاف التقرير أن النيراتزوري يستهدف أيضاً ماتياس جينتر، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي يتجه لعدم التمديد هو الآخر.

برشلونة ينقض على ثلاثي تشيلسي

2021-11-14T07:19:00.765Z

اقرأ التفاصيل من هنا