أخبار الانتقالات | برشلونة ينافس باريس على جورجينيو

قالت "لاجازيتا" إن قائمة الأندية المهتمة بمدافع تورينو جيلسون بريمير توسعت بعد دخول نيوكاسل، آرسنال، وليستر، بالإضافة إلى ليفربول وبايرن ميونخ، وإنتر الذي يتصدر القائمة.

وأوضح التقرير أن اللاعب البرازيلي سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو من أجل بيعه الصيف المقبل.