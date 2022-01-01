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أخبار الانتقالات | برشلونة ينافس باريس على جورجينيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Jorginho Chelsea Miguel Almiron Newcastle United 2021-22
Getty

سيتي يكثف مفاوضاته مع هالاند

2022-04-14T09:33:12.518Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود تحركات مكثفة من مانشستر سيتي في الأيام الماضية من أجل إغلاق صفقة إرلينج هالاند.

لاعب بوروسيا دورتموند طلب شخصي لمدرب سيتي بيب جوارديولا بحسب الصحفي الإيطالي الذي أكد استمرار فرص ريال مدريد في الصفقة.

صراع إنجليزي على باكيتا

2022-04-14T09:32:10.710Z

قالت "كرونيكل" إن آرسنال ونيوكاسل مهتمان بخدمات لوكاس باكيتا، لاعب ليون.

وبحسب التقرير، تقدر قيمة البرازيلي الدولي في حدود 75 مليون يورو بعد تألقه في فرنسا عقب تجربة غير موفقة مع ميلان.

كان يوضح مصير ليفاندوفسكي

2022-04-14T09:31:29.399Z

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تحديد سعر بريمير

2022-04-14T09:30:13.025Z

قالت "لاجازيتا" إن قائمة الأندية المهتمة بمدافع تورينو جيلسون بريمير توسعت بعد دخول نيوكاسل، آرسنال، وليستر، بالإضافة إلى ليفربول وبايرن ميونخ، وإنتر الذي يتصدر القائمة.

وأوضح التقرير أن اللاعب البرازيلي سيطلب ناديه مبلغاً في حدود 50 مليون يورو من أجل بيعه الصيف المقبل.

ميلان يتابع أبو بكر

2022-04-14T09:29:52.414Z

التفاصيل هنا

صراع على جورجينيو

2022-04-14T09:27:26.218Z

قالت "لا ريبوبليكا" إن برشلونة وباريس سان جيرمان مهتمان بمتوسط ميدان تشيلسي جورجينيو.

الإيطالي ذو الأصول البرازيلية يملك عقداً حتى 2023 مع ناديه ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لتجديده.