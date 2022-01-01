أخبار الانتقالات | غموض مستقبل سواريز وكونتي يفاوض نجم ريال مدريد

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إنه لا يعرف ما إذا كان هناك أي صفقات ضخمة ستحدث بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدفعجية ارتبطوا مؤخرًا بالتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، ليرد أرتيتا على كل هذه التكهنات.

وقال الإسباني:"لا أعرف ما سيحدث، ولكن تاريخيًا آرسنال كان قادرًا على جلب أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين دائمًا مهتمين بالقدوم إلى هنا، الوضع لم يتغير".

وأضاف:"في كل مرة تحدثت فيها إلى أي لاعب، كان على استعداد كبير للانتقال إلى النادي ولم أواجه أي موقف آخر وهذه إحدى نقاط قوتنا".