أخبار الانتقالات| برشلونة يريد مدافع أياكس ودي ماريا يعود لناديه السابق

يستعد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، للبقاء لفترة أطول مع ريال مدريد من خلال التوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن صاحب الـ21 سنة سيبقى مع ريال بعقد أطول ممتد حتى 2027 بدلًا من الاتفاق الحالي.