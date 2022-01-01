أخبار الانتقالات| برشلونة يريد مدافع أياكس ودي ماريا يعود لناديه السابق

برشلونة يجد بديل ألبا
أكد الصحفي فيكتور مالو اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام في الصيف.
وأشار إلى ترحيب اللاعب بهذه الخطوة كبديل طويل المدى للمخضرم جوردي ألبا، حيث قد تصل قيمة الصفقة إلى 30 مليون يورو.
عرض إيطالي لستيرلينج
الصحفي "إكرم كونر" أكد اهتمام ميلان بالحصول على خدمات رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي خلال الصيف.
ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية ترحيب النجم الإنجليزي بهذه الخطوة، ولكن مستقبله مع سيتي يظل محل شكوك قوية.
مانشستر يريد توريس
أكد موقع "مانشستر نيوز إيفينينج" أن مانشستر يونايتد قام بإحياء اهتمامه بالتعاقد مع باو توريس مدافع فياريال.
وأشار إلى أن النادي الإسباني غير مستعد للتفاوض لبيع اللاعب بمبلغ أقل من الشرط الجزائي بعقده الذي تصل قيمته إلى 60 مليون يورو.
إشبيلية يرفض مارسيال
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رفض إشبيلية لفكرة شراء المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد.
وأوضحت أن النادي الأندلسي يريد تخفيض فاتورة الأجور بالفريق لذلك لن يتمسك باستمرار صاحب الـ26 سنة.
تجديد فينيسيوس
يستعد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، للبقاء لفترة أطول مع ريال مدريد من خلال التوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.
وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن صاحب الـ21 سنة سيبقى مع ريال بعقد أطول ممتد حتى 2027 بدلًا من الاتفاق الحالي.
دي ماريا يعود لبيته
كشف الصحفي بيدرو ألميدا، عن رغبة بنفيكا في التعاقد مرة أخرى مع الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان.
ويمكن للنادي البرتغالي ضم صاحب الـ34 سنة في صفقة انتقال حر، بشرط تخفيض راتبه الحالي الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويًا.
أتلتيكو يريد مدافع آرسنال
أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ويليام ساليبا مدافع آرسنال المعار لمارسيليا.
ولعب الفرنسي 31 مباراة مع مارسيليا هذا الموسم، ومن المقرر عودته إلى آرسنال وسط شكوك مستمرة حول مستقبله.