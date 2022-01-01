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أخبار الانتقالات | برشلونة يحاول مع كوليبالي واهتمام إنجليزي بشكرينيار

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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SKRINIAR KOULIBALY 07072020
Goal

إشبيلية لا يمانع بيع كوندي

2022-05-19T07:22:45.900Z

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إنتر يفكر في مخيتاريان

2022-05-19T07:20:12.247Z

قال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إن إنتر يضع نصب عينيه هنريك مخيتاريان لدعم خط وسطه الصيف المقبل.

الأرميني ينتهي عقده مع روما بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لا يوجد اتفاق لمد العقد بين الطرفين.

اهتمام إنجليزي بشكرينيار

2022-05-19T07:19:08.998Z

قالت "لاجازيتا" إن ميلان شكرينيار، نجم إنتر، يجذب انتباه عديد الأندية في إنجلترا بسبب انتهاء عقده في 2023.

وأفادت الصحيفة بأن السلوفاكي مطلوب في مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن أكدت مساعي إنتر لتمديد عقده ورفع راتبه.

آرسنال يحاول مع أومتيتي

2022-05-19T07:17:42.943Z

قالت "ديلي ستار" إن آرسنال قد يكون الفريق الذي يخلص برشلونة من حمل صامويل أوتيتي هذا الصيف.

المدافع جدد عقده في مفاجأة كبرى خلال الموسم الجاري رغم ابتعاده عن المشاركة بشكل تام عن صفوف البلوجرانا.

مارتينيز مستمر في بيلباو

2022-05-19T07:15:50.889Z

أكدت "سبورت" أن إنيجو مارتينيز، نجم أتلتيك بيلباو، مستمر مع الفريق رغم أنه عقده متبقي به عام وحيد.

وارتبط المدافع ببرشلونة وعدة أندية، ولكن بحسب التقرير، يوجد بعقده بند يمنع أي رئيس لبيلباو من بيعه بأقل من الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو.

برشلونة يحاول ضم كوليبالي

2022-05-19T07:12:43.711Z

أوضحت "سبورت" أن برشلونة حدد كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ليكون التدعيم لخطه الخلفي.

وينتهي عقد السنغالي في 2023 وبحسب الصحيفة لا يوجد نية من طرفه لمده، ولكن التقرير أكد صعوبة التفاوض مع النادي الإيطالي لبيع نجمه بسهولة.